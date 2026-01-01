Manyfold adalah manajer aset digital open-source yang dibuat khusus untuk penggemar dan pembuat cetak 3D yang perlu mengatur koleksi file STL, 3MF, dan model lainnya yang terus bertambah. Tidak seperti manajer file umum, Manyfold memahami file 3D secara native, membuat thumbnail dan pratinjau interaktif, melacak pembuat dan lisensi, serta mengelompokkan bagian terkait ke dalam model logis dengan tag, deskripsi, dan metadata kustom.

Menjalankan Manyfold di VPS Anda menjaga ribuan model berbayar dan gratis yang Anda kumpulkan dari situs seperti MakerWorld, Printables, dan Thingiverse di bawah kendali penuh Anda, dengan lapisan ActivityPub terfederasi yang memungkinkan Anda berbagi koleksi dengan pembuat lain tanpa menyerahkan pustaka Anda ke marketplace tertutup.