Deploy instan Manyfold.
Manajer aset digital self-hosted untuk mengatur, menandai, dan melihat pratinjau perpustakaan model 3D printing Anda.
Pilih paket VPS untuk Manyfold
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Manyfold
Manyfold adalah manajer aset digital open-source yang dibuat khusus untuk penggemar dan pembuat cetak 3D yang perlu mengatur koleksi file STL, 3MF, dan model lainnya yang terus bertambah. Tidak seperti manajer file umum, Manyfold memahami file 3D secara native, membuat thumbnail dan pratinjau interaktif, melacak pembuat dan lisensi, serta mengelompokkan bagian terkait ke dalam model logis dengan tag, deskripsi, dan metadata kustom.
Menjalankan Manyfold di VPS Anda menjaga ribuan model berbayar dan gratis yang Anda kumpulkan dari situs seperti MakerWorld, Printables, dan Thingiverse di bawah kendali penuh Anda, dengan lapisan ActivityPub terfederasi yang memungkinkan Anda berbagi koleksi dengan pembuat lain tanpa menyerahkan pustaka Anda ke marketplace tertutup.
Fitur utama Manyfold
Pratinjau 3D Interaktif
Putar dan periksa format STL, 3MF, OBJ, dan lainnya langsung di browser tanpa mengunduh atau membuka slicer.
Penandaan cerdas dan metadata
Atur model dengan tag hierarkis, pembuat, lisensi, dan kolom kustom agar pustaka Anda tetap dapat dicari seiring pertumbuhannya.
Koleksi multiuser
Bagikan perpustakaan dengan anggota keluarga atau klub menggunakan izin per pengguna yang terperinci dan kontrol akses berbasis peran.
Federated sharing
Ikuti instans Manyfold lainnya melalui ActivityPub untuk menemukan dan bertukar model tanpa bergantung pada marketplace terpusat.
OIDC (OpenID Connect) Single Sign-On
Hubungkan Manyfold ke Authentik, Keycloak, atau penyedia OIDC mana pun untuk memusatkan autentikasi di seluruh stack yang Anda hosting sendiri.
Pemindaian perpustakaan otomatis
Letakkan folder model yang sudah ada ke dalam volume penyimpanan dan Manyfold mengimpor, menghilangkan duplikasi, serta mengindeksnya secara langsung.
Jalankan Manyfold lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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