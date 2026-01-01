ThingsBoard adalah platform IoT sumber terbuka yang menangani seluruh siklus hidup deployment perangkat yang terhubung â€” mulai dari penyediaan perangkat dan manajemen kredensial hingga penyerapan telemetri real-time, pemrosesan peristiwa kompleks, dan visualisasi dasbor kustom. Ini mendukung protokol MQTT, HTTP, dan CoAP secara langsung, menjadikannya kompatibel dengan hampir semua mikrokontroler, sensor industri, atau gateway.

Self-hosting ThingsBoard di VPS Anda sendiri berarti data perangkat Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda â€” penting untuk deployment industri, medis, dan bangunan pintar yang tunduk pada persyaratan kedaulatan data. Dengan dukungan multi-tenant, satu instance ThingsBoard dapat melayani lingkungan terisolasi untuk tim, pelanggan, atau proyek yang berbeda.