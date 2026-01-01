Deploy instan ThingsBoard.
Platform IoT sumber terbuka untuk manajemen perangkat, pengumpulan telemetri waktu nyata, dan visualisasi dasbor kustom.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ThingsBoard
ThingsBoard adalah platform IoT sumber terbuka yang menangani seluruh siklus hidup deployment perangkat yang terhubung â€” mulai dari penyediaan perangkat dan manajemen kredensial hingga penyerapan telemetri real-time, pemrosesan peristiwa kompleks, dan visualisasi dasbor kustom. Ini mendukung protokol MQTT, HTTP, dan CoAP secara langsung, menjadikannya kompatibel dengan hampir semua mikrokontroler, sensor industri, atau gateway.
Self-hosting ThingsBoard di VPS Anda sendiri berarti data perangkat Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda â€” penting untuk deployment industri, medis, dan bangunan pintar yang tunduk pada persyaratan kedaulatan data. Dengan dukungan multi-tenant, satu instance ThingsBoard dapat melayani lingkungan terisolasi untuk tim, pelanggan, atau proyek yang berbeda.
Fitur utama ThingsBoard
Dasbor real-time
Buat dasbor kustom dengan puluhan jenis widget â€“ grafik, pengukur, peta, dan tabel â€“ yang diperbarui secara langsung saat perangkat mengirimkan telemetri.
Mesin aturan visual
Memproses data perangkat dengan editor rantai aturan drag-and-drop yang memicu alarm, mengubah payload, dan meneruskan event ke sistem eksternal.
Konektivitas perangkat MQTT
Hubungkan sensor dan mikrokontroler melalui MQTT, HTTP, atau CoAP menggunakan token akses per perangkat tanpa memerlukan broker tambahan.
Manajemen Armada Perangkat
Atur perangkat ke dalam grup, tetapkan atribut bersama, kelola pembaruan firmware, dan lacak status perangkat di seluruh armada Anda.
Bantuan multi-tenant
Buat akun tenant terisolasi dengan perangkat, dashboard, dan peran pengguna mereka sendiri â€“ ideal untuk perusahaan produk yang mengelola deployment pelanggan.
Alarm dan Notifikasi
Tentukan alarm berbasis ambang batas atau aturan yang mengirimkan notifikasi email, webhook, atau platform ketika kondisi perangkat terpenuhi.
Jalankan ThingsBoard lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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