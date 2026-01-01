Deploy instan Tinode.
Platform pesan instan sumber terbuka dengan klien seluler dan web, obrolan waktu nyata, serta dukungan enkripsi end-to-end.
Pilih paket VPS untuk Tinode
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tinode
Tinode adalah platform instant messaging open-source sepenuhnya yang menyediakan stack lengkap â€” backend server Go, klien resmi untuk web, iOS, Android, dan desktop, serta gRPC API untuk integrasi kustom. Ini mendukung pesan satu-per-satu dan grup, indikator pengetikan, tanda terima telah dibaca, lampiran file, dan enkripsi end-to-end opsional, membawa fitur-fitur platform messaging komersial ke infrastruktur yang Anda miliki.
Self-hosting Tinode di VPS berarti percakapan, data pengguna, dan transfer file Anda tidak pernah menyentuh layanan messaging pihak ketiga. Gunakan klien web bawaan segera setelah deployment atau hubungkan aplikasi seluler dan web Anda sendiri melalui gRPC atau REST API.
Fitur utama Tinode
Perpesanan real-time
Mengirim pesan instan dengan indikator pengetikan, tanda terima baca, dan reaksi pesan di seluruh klien web, iOS, Android, dan desktop secara bersamaan.
Obrolan grup dan saluran
Buat percakapan grup dengan keanggotaan, peran, dan izin yang dapat dikonfigurasi untuk tim dan komunitas dari berbagai ukuran.
Enkripsi end-to-end
Enkripsi E2E opsional menjaga konten pesan tetap pribadi â€” tidak dapat dibaca oleh server dan perantara mana pun, bahkan milik Anda sendiri.
Berbagi file dan media
Bagikan gambar, file, dan lampiran langsung dalam percakapan, disimpan di sistem file Anda sendiri atau bucket yang kompatibel dengan S3.
Panggilan video dan suara
Dukungan WebRTC bawaan memungkinkan panggilan video dan suara langsung di dalam antarmuka chat tanpa beralih ke aplikasi terpisah.
gRPC dan REST API
API gRPC dan REST lengkap memungkinkan Anda menyematkan pesan Tinode ke dalam aplikasi kustom atau mengintegrasikannya dengan alur kerja bisnis yang sudah ada.
Jalankan Tinode lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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