Tinode adalah platform instant messaging open-source sepenuhnya yang menyediakan stack lengkap â€” backend server Go, klien resmi untuk web, iOS, Android, dan desktop, serta gRPC API untuk integrasi kustom. Ini mendukung pesan satu-per-satu dan grup, indikator pengetikan, tanda terima telah dibaca, lampiran file, dan enkripsi end-to-end opsional, membawa fitur-fitur platform messaging komersial ke infrastruktur yang Anda miliki.

Self-hosting Tinode di VPS berarti percakapan, data pengguna, dan transfer file Anda tidak pernah menyentuh layanan messaging pihak ketiga. Gunakan klien web bawaan segera setelah deployment atau hubungkan aplikasi seluler dan web Anda sendiri melalui gRPC atau REST API.