SigNoz adalah platform observabilitas open-source full-stack yang dibangun secara native di atas OpenTelemetry. Ini menggantikan beberapa alat yang terpisah â€” backend pelacakan, penyimpanan metrik, dan agregator log â€” dengan satu aplikasi yang mengorelasikan ketiga sinyal tersebut dalam satu UI. Para insinyur dapat langsung beralih dari pelacakan yang lambat ke log terkait dan metrik infrastruktur tanpa perlu berpindah tab atau menyatukan data secara manual.

Tidak seperti vendor APM SaaS, self-hosting SigNoz di VPS Anda sendiri menyimpan semua data telemetri pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa harga per-kursi atau batasan retensi data yang diberlakukan oleh pihak ketiga. Mesin penyimpanan ClickHouse membuat kueri cepat bahkan pada volume penyerapan data yang tinggi, dan dukungan OpenTelemetry native berarti layanan apa pun yang diinstrumentasi OTel mengirimkan data tanpa SDK khusus vendor.