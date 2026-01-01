Diskon SigNoz hingga 69%

Deploy SigNoz instan.

APM asli OpenTelemetry yang menyatukan jejak terdistribusi, metrik, dan log di bawah satu platform sumber terbuka.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp213.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy SigNoz instan.

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Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SigNoz

SigNoz adalah platform observabilitas open-source full-stack yang dibangun secara native di atas OpenTelemetry. Ini menggantikan beberapa alat yang terpisah â€” backend pelacakan, penyimpanan metrik, dan agregator log â€” dengan satu aplikasi yang mengorelasikan ketiga sinyal tersebut dalam satu UI. Para insinyur dapat langsung beralih dari pelacakan yang lambat ke log terkait dan metrik infrastruktur tanpa perlu berpindah tab atau menyatukan data secara manual.

Tidak seperti vendor APM SaaS, self-hosting SigNoz di VPS Anda sendiri menyimpan semua data telemetri pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa harga per-kursi atau batasan retensi data yang diberlakukan oleh pihak ketiga. Mesin penyimpanan ClickHouse membuat kueri cepat bahkan pada volume penyerapan data yang tinggi, dan dukungan OpenTelemetry native berarti layanan apa pun yang diinstrumentasi OTel mengirimkan data tanpa SDK khusus vendor.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SigNoz

Pelacakan Terdistribusi

Visualisasikan alur permintaan end-to-end antar layanan dengan flame graph, detail span, dan rincian latensi P50/P95/P99.

Pemantauan metrik

Serap dan kueri metrik infrastruktur dan aplikasi melalui OpenTelemetry, dengan dasbor dan aturan peringatan yang terintegrasi.

Manajemen log

Memusatkan log dari semua layanan, memfilter berdasarkan konteks pelacakan, dan menjalankan pencarian teks lengkap tanpa tumpukan pencatatan terpisah.

Sinyal berkorelasi

Lompat dari jejak yang lambat ke log yang berkorelasi dan metrik host dalam satu klik â€” tidak ada korelasi manual di seluruh alat terpisah.

OpenTelemetry native

Layanan apa pun yang sudah diinstrumentasi dengan OTel SDK akan mengirimkan data ke SigNoz secara instan, tanpa vendor lock-in atau agen kustom.

Peringatan bawaan

Tentukan ambang batas dan peringatan anomali pada metrik atau sinyal jejak apa pun dan arahkan notifikasi ke Slack, PagerDuty, atau webhook.

Jalankan SigNoz lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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