Deploy SigNoz instan.
APM asli OpenTelemetry yang menyatukan jejak terdistribusi, metrik, dan log di bawah satu platform sumber terbuka.
Pilih paket VPS untuk SigNoz
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SigNoz
SigNoz adalah platform observabilitas open-source full-stack yang dibangun secara native di atas OpenTelemetry. Ini menggantikan beberapa alat yang terpisah â€” backend pelacakan, penyimpanan metrik, dan agregator log â€” dengan satu aplikasi yang mengorelasikan ketiga sinyal tersebut dalam satu UI. Para insinyur dapat langsung beralih dari pelacakan yang lambat ke log terkait dan metrik infrastruktur tanpa perlu berpindah tab atau menyatukan data secara manual.
Tidak seperti vendor APM SaaS, self-hosting SigNoz di VPS Anda sendiri menyimpan semua data telemetri pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa harga per-kursi atau batasan retensi data yang diberlakukan oleh pihak ketiga. Mesin penyimpanan ClickHouse membuat kueri cepat bahkan pada volume penyerapan data yang tinggi, dan dukungan OpenTelemetry native berarti layanan apa pun yang diinstrumentasi OTel mengirimkan data tanpa SDK khusus vendor.
Fitur utama SigNoz
Pelacakan Terdistribusi
Visualisasikan alur permintaan end-to-end antar layanan dengan flame graph, detail span, dan rincian latensi P50/P95/P99.
Pemantauan metrik
Serap dan kueri metrik infrastruktur dan aplikasi melalui OpenTelemetry, dengan dasbor dan aturan peringatan yang terintegrasi.
Manajemen log
Memusatkan log dari semua layanan, memfilter berdasarkan konteks pelacakan, dan menjalankan pencarian teks lengkap tanpa tumpukan pencatatan terpisah.
Sinyal berkorelasi
Lompat dari jejak yang lambat ke log yang berkorelasi dan metrik host dalam satu klik â€” tidak ada korelasi manual di seluruh alat terpisah.
OpenTelemetry native
Layanan apa pun yang sudah diinstrumentasi dengan OTel SDK akan mengirimkan data ke SigNoz secara instan, tanpa vendor lock-in atau agen kustom.
Peringatan bawaan
Tentukan ambang batas dan peringatan anomali pada metrik atau sinyal jejak apa pun dan arahkan notifikasi ke Slack, PagerDuty, atau webhook.
Jalankan SigNoz lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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