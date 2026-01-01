Deploy instan Heimdall.
Dashboard aplikasi yang elegan untuk memusatkan akses ke semua layanan web Anda dan aplikasi self-hosted.
Pilih paket VPS untuk Heimdall
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Heimdall
Heimdall adalah dashboard aplikasi yang dirancang khusus yang menggantikan bookmark browser yang berantakan dengan antarmuka visual yang bersih untuk mengakses semua aplikasi web dan layanan Anda. Ini mendukung integrasi yang lebih baik dengan tool self-hosted populer seperti Sonarr, Radarr, dan SABnzbd, menampilkan statistik langsung di tile dashboard sehingga Anda dapat memantau kesehatan layanan secara sekilas.
Self-hosting Heimdall di VPS Anda sendiri memberi Anda halaman awal yang persisten dan selalu tersedia yang dapat diakses dari perangkat mana pun, tanpa dependensi eksternal dan kontrol penuh atas tata letak dashboard, tema, dan integrasi API Anda.
Fitur utama Heimdall
Statistik layanan langsung
Integrasi yang disempurnakan dengan Sonarr, Radarr, NZBGet, dan lainnya menampilkan statistik real-time langsung pada ubin dasbor.
Pencarian bawaan
Bilah pencarian terintegrasi mendukung Google, Bing, dan DuckDuckGo, menjadikan Heimdall halaman awal browser yang canggih.
Deteksi Ikon Otomatis
Mengisi ikon dan warna secara otomatis untuk aplikasi Foundation yang dikenali, mengurangi upaya konfigurasi manual.
Bantuan Multi Pengguna
Setiap pengguna memiliki konfigurasi dashboard masing-masing, cocok untuk homelab bersama dan lingkungan tim.
Penyaringan Berbasis Tag
Atur koleksi aplikasi yang besar dengan tag untuk pemfilteran dan navigasi cepat di seluruh kategori layanan.
Jalankan Heimdall lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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