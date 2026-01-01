Heimdall adalah dashboard aplikasi yang dirancang khusus yang menggantikan bookmark browser yang berantakan dengan antarmuka visual yang bersih untuk mengakses semua aplikasi web dan layanan Anda. Ini mendukung integrasi yang lebih baik dengan tool self-hosted populer seperti Sonarr, Radarr, dan SABnzbd, menampilkan statistik langsung di tile dashboard sehingga Anda dapat memantau kesehatan layanan secara sekilas.

Self-hosting Heimdall di VPS Anda sendiri memberi Anda halaman awal yang persisten dan selalu tersedia yang dapat diakses dari perangkat mana pun, tanpa dependensi eksternal dan kontrol penuh atas tata letak dashboard, tema, dan integrasi API Anda.