Homer adalah dashboard ringan dan open-source yang mengubah koleksi layanan self-hosted Anda menjadi homepage yang rapi dan terorganisir. Dikonfigurasi sepenuhnya melalui satu file YAML, tidak memerlukan database dan backend â€” hanya beberapa baris kode untuk membangun portal yang rapi untuk setiap aplikasi di server Anda. Perubahan pada file konfigurasi akan langsung berlaku saat halaman di-refresh, sehingga mengelola dashboard Anda menjadi mudah.

Self-hosting Homer di VPS Anda sendiri berarti dashboard Anda tetap privat, memuat secara instan dari file statis, dan dapat disesuaikan tanpa batas. Dengan dukungan PWA, dapat diinstal di perangkat seluler seperti aplikasi native, memberikan Anda dan tim Anda akses cepat ke semua layanan Anda dari mana saja.