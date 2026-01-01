Deploy instan Homer.
Dasbor statis yang sangat sederhana untuk mengatur semua layanan self-hosted Anda ke dalam satu halaman beranda yang indah.
Pilih paket VPS untuk Homer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Homer
Homer adalah dashboard ringan dan open-source yang mengubah koleksi layanan self-hosted Anda menjadi homepage yang rapi dan terorganisir. Dikonfigurasi sepenuhnya melalui satu file YAML, tidak memerlukan database dan backend â€” hanya beberapa baris kode untuk membangun portal yang rapi untuk setiap aplikasi di server Anda. Perubahan pada file konfigurasi akan langsung berlaku saat halaman di-refresh, sehingga mengelola dashboard Anda menjadi mudah.
Self-hosting Homer di VPS Anda sendiri berarti dashboard Anda tetap privat, memuat secara instan dari file statis, dan dapat disesuaikan tanpa batas. Dengan dukungan PWA, dapat diinstal di perangkat seluler seperti aplikasi native, memberikan Anda dan tim Anda akses cepat ke semua layanan Anda dari mana saja.
Fitur utama Homer
Konfigurasi YAML
Definisikan seluruh dashboard Anda dalam satu file config.yml â€” tidak perlu database, backend, dan restart untuk melihat perubahan.
Kartu Layanan Cerdas
Tampilkan indikator status real-time untuk layanan Anda, menunjukkan apakah layanan tersebut dapat dijangkau langsung dari dashboard secara sekilas.
Pencarian Fuzzy
Temukan layanan atau tautan apa pun dengan cepat menggunakan pencarian fuzzy bawaan dan pintasan keyboard untuk navigasi yang cepat dan berbasis keyboard.
Dukungan PWA
Instal Homer sebagai Progressive Web App di perangkat apa pun untuk akses instan, tanpa bookmark ke layanan self-hosted Anda.
Kustomisasi tema
Pilih dari tema komunitas seperti Catppuccin dan Dracula, atau tulis penimpaan CSS Anda sendiri agar sesuai dengan gaya apa pun.
Jalankan Homer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web