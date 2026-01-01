Pelican Panel adalah fork dan modernisasi Pterodactyl yang dikembangkan komunitas, ditulis ulang dengan stack Laravel dan Filament terbaru untuk menghadirkan pengalaman admin yang lebih cepat, installer web bawaan, dan sistem plugin untuk memperluas panel tanpa mem-fork codebase. Setiap server game disediakan dalam container Docker-nya sendiri yang terisolasi melalui daemon Wings pendamping, menjaga resource tetap terisolasi dan host aman.

Self-hosting Pelican menghilangkan biaya per-server dari managed game hosting dan memberikan operator kontrol penuh atas branding, autentikasi, egg, dan penyimpanan database. Deployment ini menyertakan Panel bersama dengan MariaDB dan Redis â€” Wings harus diinstal secara terpisah pada setiap node yang menjalankan server game.