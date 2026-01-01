Deploy Pelican Panel instan.
Panel manajemen server game open-source modern dan penerus Pterodactyl, dibuat untuk deployment cepat dan administrasi yang intuitif.
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Pelican Panel adalah fork dan modernisasi Pterodactyl yang dikembangkan komunitas, ditulis ulang dengan stack Laravel dan Filament terbaru untuk menghadirkan pengalaman admin yang lebih cepat, installer web bawaan, dan sistem plugin untuk memperluas panel tanpa mem-fork codebase. Setiap server game disediakan dalam container Docker-nya sendiri yang terisolasi melalui daemon Wings pendamping, menjaga resource tetap terisolasi dan host aman.
Self-hosting Pelican menghilangkan biaya per-server dari managed game hosting dan memberikan operator kontrol penuh atas branding, autentikasi, egg, dan penyimpanan database. Deployment ini menyertakan Panel bersama dengan MariaDB dan Redis â€” Wings harus diinstal secara terpisah pada setiap node yang menjalankan server game.
Fitur utama Pelican Panel
Installer Web Pertama
Penginstal berbasis browser yang terpandu memandu Anda melalui penyiapan database dan pembuatan administrator pada kunjungan pertama â€“ tidak memerlukan akses shell.
Isolasi server Docker
Server game berjalan di dalam kontainer khusus yang dikelola oleh daemon Wings, mencegah perebutan sumber daya dan membatasi dampak kerusakan jika server disusupi.
Sistem Plugin
Pemuat plugin bawaan memungkinkan administrator menginstal paket Composer dan Yarn langsung dari panel untuk memperluas fungsionalitas tanpa mem-fork kode sumber.
Modern Filament UI
Antarmuka admin yang dibangun ulang berbasis Filament menghadirkan pemuatan halaman yang lebih cepat, output konsol real-time, dan alur kerja yang lebih rapi daripada panel Pterodactyl lama.
Pterodactyl Kompatibel
Mengimpor Pterodactyl eggs dan konfigurasi node yang sudah ada sehingga operator dapat bermigrasi ke Pelican tanpa membangun ulang library server game mereka dari awal.
OAuth dan SSO
Mendukung penyedia autentikasi eksternal dan autentikasi dua faktor, memungkinkan tim untuk memusatkan kontrol akses di seluruh alat infrastruktur.
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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