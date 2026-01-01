Deploy Letta dengan instalasi sekali klik.
Framework open-source untuk membangun AI agent stateful dengan penyimpanan persisten yang belajar dan berkembang seiring waktu.
Pilih paket VPS untuk Letta
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Letta
Letta adalah kerangka kerja open-source untuk membuat agen AI dengan memori jangka panjang, memungkinkan mereka untuk belajar dari percakapan dan meningkat seiring waktu. Tidak seperti chatbot tanpa status, agen Letta mempertahankan blok memori yang bertahan antar sesi, mengingat preferensi pengguna, dan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pengalaman yang terakumulasi.
Self-hosting Letta di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas data dan memori agen, menghilangkan biaya API per permintaan untuk manajemen memori, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan penyedia LLM apa pun â€” mulai dari OpenAI dan Anthropic hingga model Ollama yang di-host secara lokal â€” tanpa keterikatan vendor.
Fitur utama Letta
Memori agen persisten
Agen mempertahankan konteks antar sesi menggunakan blok memori terstruktur, sehingga mereka tidak pernah melupakan percakapan atau preferensi pengguna di masa lalu.
Dukungan LLM multi-penyedia
Hubungkan ke OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, dan lainnya â€“ ganti model tanpa mengubah logika agen Anda.
REST API dan SDK
API REST Lengkap dengan SDK Python dan TypeScript untuk mengintegrasikan agen stateful ke dalam aplikasi atau alur kerja apa pun.
Orkestrasi multi-agen
Bangun pipeline kompleks dengan komunikasi antar-agen, memori bersama, dan eksekusi tugas terkoordinasi.
Eksekusi Alat
Agen dapat memanggil alat kustom dan menjalankan kode di lingkungan terisolasi untuk bertindak di dunia nyata.
Memori penyuntingan mandiri
Agen memperbarui blok memori mereka sendiri secara real time, memungkinkan peningkatan diri berkelanjutan dan perilaku adaptif.
Jalankan Letta lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.