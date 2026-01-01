Letta adalah kerangka kerja open-source untuk membuat agen AI dengan memori jangka panjang, memungkinkan mereka untuk belajar dari percakapan dan meningkat seiring waktu. Tidak seperti chatbot tanpa status, agen Letta mempertahankan blok memori yang bertahan antar sesi, mengingat preferensi pengguna, dan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pengalaman yang terakumulasi.

Self-hosting Letta di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas data dan memori agen, menghilangkan biaya API per permintaan untuk manajemen memori, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan penyedia LLM apa pun â€” mulai dari OpenAI dan Anthropic hingga model Ollama yang di-host secara lokal â€” tanpa keterikatan vendor.