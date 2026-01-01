Deploy Unstructured dengan instalasi sekali klik.
API pemrosesan dokumen yang mengekstrak data terstruktur dari PDF, file Word, dan gambar untuk pipeline RAG dan model AI.
Pilih paket VPS untuk Unstructured
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Unstructured
Unstructured adalah API pemrosesan dokumen open-source yang dirancang untuk pipeline AI dan machine learning. API ini mengimpor PDF, dokumen Word, presentasi PowerPoint, gambar, HTML, dan format tidak terstruktur lainnya serta mengekstrak elemen teks yang bersih dan terstruktur, siap untuk diimpor ke database vektor.
Self-hosting Unstructured di VPS menjaga dokumen sensitif tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri sambil menyediakan kemampuan ekstraksi yang sama seperti yang digunakan dalam sistem RAG produksi. API ini terintegrasi dengan LangChain, LlamaIndex, dan database vektor utama, menjadikannya lapisan impor dokumen yang mudah diintegrasikan untuk aplikasi AI apa pun.
Fitur utama Unstructured
Ekstraksi Multi-format
Proses format PDF, Word, Excel, PowerPoint, gambar, HTML, dan email melalui satu endpoint API yang konsisten.
RAG pipeline siap
Output terstruktur untuk langsung diserap ke dalam database vektor seperti Weaviate, Pinecone, dan Chroma untuk retrieval-augmented generation.
Integrasi LangChain
Pemuat LangChain dan LlamaIndex asli menjadikan Unstructured sebagai sumber dokumen siap pakai untuk kerangka kerja aplikasi AI apa pun.
Ekstraksi Tabel
Mengekstrak tabel secara akurat dari dokumen PDF dan Word, dengan mempertahankan struktur untuk tugas pemrosesan data selanjutnya.
Privasi di lokasi
Menjalankan di VPS Anda sendiri memastikan dokumen sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda selama proses ekstraksi.
Jalankan Unstructured lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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