Unstructured adalah API pemrosesan dokumen open-source yang dirancang untuk pipeline AI dan machine learning. API ini mengimpor PDF, dokumen Word, presentasi PowerPoint, gambar, HTML, dan format tidak terstruktur lainnya serta mengekstrak elemen teks yang bersih dan terstruktur, siap untuk diimpor ke database vektor.

Self-hosting Unstructured di VPS menjaga dokumen sensitif tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri sambil menyediakan kemampuan ekstraksi yang sama seperti yang digunakan dalam sistem RAG produksi. API ini terintegrasi dengan LangChain, LlamaIndex, dan database vektor utama, menjadikannya lapisan impor dokumen yang mudah diintegrasikan untuk aplikasi AI apa pun.