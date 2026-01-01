Deploy Dify dengan instalasi sekali klik.
Open-source platform aplikasi LLM untuk membuat workflow AI, pipeline RAG, dan chatbot secara visual.
Pilih paket VPS untuk Dify
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dify
Dify adalah platform pengembangan aplikasi LLM open-source terpopuler di dunia, yang menyediakan antarmuka visual untuk membangun workflow AI, pipeline RAG, agen AI, dan aplikasi chatbot. Dengan dukungan lebih dari 100 provider LLM termasuk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan model lokal melalui Ollama, Dify memungkinkan tim untuk membuat prototipe dan mendeploy aplikasi AI kelas produksi tanpa menulis kode orkestrasi yang kompleks.
Self-hosting Dify di VPS Anda sendiri memastikan bahwa semua dokumen, embedding, percakapan, dan kunci API tetap berada di bawah kendali penuh Anda. Deployment ini mencakup database vektor Weaviate bawaan untuk pencarian semantik, eksekusi kode sandboxed, dan perlindungan SSRF untuk pengembangan aplikasi AI yang aman.
Fitur utama Dify
Editor alur kerja visual
Bangun alur AI yang kompleks dengan merangkai panggilan LLM, integrasi API, dan logika kondisional, menggunakan drag-and-drop.
RAG pipeline
Memasukkan dokumen, menghasilkan embedding, dan mengambil pengetahuan yang relevan dengan database vektor Weaviate bawaan.
Framework AI agent
Buat agen otonom dengan kemampuan pemanggilan alat untuk pencarian web, eksekusi kode, dan API eksternal.
100+ penyedia LLM
Hubungkan ke OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, dan model lokal melalui Ollama dengan model load balancing dan fallback.
Eksekusi kode dalam sandbox
Jalankan Python dan JavaScript dengan aman di lingkungan terisolasi dengan perlindungan SSRF bawaan.
Studio Prompt Engineering
Desain, versi, dan uji A/B prompt dengan dashboard observabilitas untuk logging dan tracing.
Jalankan Dify lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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