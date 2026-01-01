Dify adalah platform pengembangan aplikasi LLM open-source terpopuler di dunia, yang menyediakan antarmuka visual untuk membangun workflow AI, pipeline RAG, agen AI, dan aplikasi chatbot. Dengan dukungan lebih dari 100 provider LLM termasuk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan model lokal melalui Ollama, Dify memungkinkan tim untuk membuat prototipe dan mendeploy aplikasi AI kelas produksi tanpa menulis kode orkestrasi yang kompleks.

Self-hosting Dify di VPS Anda sendiri memastikan bahwa semua dokumen, embedding, percakapan, dan kunci API tetap berada di bawah kendali penuh Anda. Deployment ini mencakup database vektor Weaviate bawaan untuk pencarian semantik, eksekusi kode sandboxed, dan perlindungan SSRF untuk pengembangan aplikasi AI yang aman.