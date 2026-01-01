Deploy Jaeger dengan instalasi sekali klik.
Platform pelacakan terdistribusi sumber terbuka untuk memantau alur permintaan dan mendiagnosis masalah kinerja dalam arsitektur microservice.
Pilih paket VPS untuk Jaeger
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jaeger
Jaeger adalah proyek lulusan CNCF untuk pelacakan terdistribusi end-to-end, awalnya dibangun di Uber untuk memantau ribuan microservice. Ini menangkap bagaimana permintaan menyebar melalui sistem Anda â€” mengungkapkan dependensi layanan, rincian waktu, penyebaran kesalahan, dan hambatan latensi yang tidak terlihat hanya dengan pencatatan tradisional. Penyebaran ini mendukung OpenTelemetry Protocol (OTLP) secara langsung untuk kompatibilitas dengan pustaka instrumentasi modern.
Self-hosting Jaeger menyimpan data jejak â€” yang sering kali berisi pengidentifikasi pengguna, kueri database, dan detail API internal â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Anda menghindari harga per jejak dari vendor APM komersial dan mempertahankan kontrol penuh atas retensi dan akses, dengan biaya yang dapat diprediksi yang skalanya sesuai dengan VPS (Virtual Private Server) Anda daripada volume lalu lintas Anda.
Fitur utama Jaeger
Dukungan OpenTelemetry
Ingesti OTLP native berarti aplikasi apa pun yang diinstrumentasi dengan SDK OpenTelemetry dapat mengirimkan jejak ke Jaeger tanpa eksportir kustom.
Grafik Ketergantungan Layanan
Grafik layanan yang dihasilkan secara otomatis menunjukkan hubungan panggilan dan volume permintaan antar setiap layanan dalam arsitektur Anda.
Analisis Pelacakan Mendalam
Linimasa pelacakan terperinci menguraikan setiap span dan operasi dengan durasi, tag, dan log untuk mengidentifikasi kueri lambat dan error secara tepat.
Perbandingan Pelacakan
Bandingkan jejak dari sebelum dan sesudah deployment untuk dengan cepat mengidentifikasi regresi performa atau pola kesalahan baru yang diperkenalkan oleh perubahan kode.
Pengambilan sampel adaptif
Kendalikan volume pengumpulan jejak secara dinamis untuk menyeimbangkan kedalaman observabilitas dengan biaya penyimpanan dan penyerapan di sistem bertrafik tinggi.
Jalankan Jaeger lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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