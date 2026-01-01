Jaeger adalah proyek lulusan CNCF untuk pelacakan terdistribusi end-to-end, awalnya dibangun di Uber untuk memantau ribuan microservice. Ini menangkap bagaimana permintaan menyebar melalui sistem Anda â€” mengungkapkan dependensi layanan, rincian waktu, penyebaran kesalahan, dan hambatan latensi yang tidak terlihat hanya dengan pencatatan tradisional. Penyebaran ini mendukung OpenTelemetry Protocol (OTLP) secara langsung untuk kompatibilitas dengan pustaka instrumentasi modern.

Self-hosting Jaeger menyimpan data jejak â€” yang sering kali berisi pengidentifikasi pengguna, kueri database, dan detail API internal â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Anda menghindari harga per jejak dari vendor APM komersial dan mempertahankan kontrol penuh atas retensi dan akses, dengan biaya yang dapat diprediksi yang skalanya sesuai dengan VPS (Virtual Private Server) Anda daripada volume lalu lintas Anda.