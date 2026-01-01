Zabbix adalah solusi monitoring open-source kelas enterprise yang dipercaya oleh NASA, Salesforce, dan puluhan ribu organisasi untuk memantau kesehatan jaringan, server, virtual machine, container, dan layanan cloud. Satu instance Zabbix dapat mengumpulkan puluhan ribu metrik per detik melalui agent, SNMP, IPMI, JMX, HTTP checks, dan custom script, kemudian menampilkan anomali melalui trigger berbasis template, aturan eskalasi, dan dashboard yang kaya.

Self-hosting Zabbix di VPS Anda sendiri menjaga setiap metrik, event, dan kredensial di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya lisensi per host atau biaya data egress. Database PostgreSQL dan agent Zabbix yang disertakan memberi Anda stack monitoring yang lengkap, siap untuk mengintegrasikan host segera setelah deployment selesai.