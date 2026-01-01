Deploy Zabbix instan.
Pemantauan open-source kelas enterprise untuk jaringan, server, aplikasi, dan layanan cloud dalam satu platform terpadu.
Pilih paket VPS untuk Zabbix
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zabbix
Zabbix adalah solusi monitoring open-source kelas enterprise yang dipercaya oleh NASA, Salesforce, dan puluhan ribu organisasi untuk memantau kesehatan jaringan, server, virtual machine, container, dan layanan cloud. Satu instance Zabbix dapat mengumpulkan puluhan ribu metrik per detik melalui agent, SNMP, IPMI, JMX, HTTP checks, dan custom script, kemudian menampilkan anomali melalui trigger berbasis template, aturan eskalasi, dan dashboard yang kaya.
Self-hosting Zabbix di VPS Anda sendiri menjaga setiap metrik, event, dan kredensial di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya lisensi per host atau biaya data egress. Database PostgreSQL dan agent Zabbix yang disertakan memberi Anda stack monitoring yang lengkap, siap untuk mengintegrasikan host segera setelah deployment selesai.
Fitur utama Zabbix
Agent dan agentless
Kumpulkan metrik melalui agen Zabbix native, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet, dan pemeriksaan HTTP tanpa menginstal perangkat lunak di setiap perangkat yang dipantau.
Auto-discovery
Temukan host, antarmuka jaringan, layanan, dan mesin virtual secara otomatis dan terapkan templat pemantauan tanpa konfigurasi manual.
Peringatan Fleksibel
Tentukan aturan eskalasi dan kirim notifikasi ke Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS, dan webhook berdasarkan tingkat keparahan dan penerima.
Pemantauan berbasis template
Ratusan template siap pakai mencakup database, server web, Kubernetes, AWS, VMware, dan perangkat jaringan sehingga orientasi host baru hanya butuh waktu beberapa menit, bukan berjam-jam.
Dashboard yang dapat disesuaikan
Buat dasbor dengan grafik, peta, widget host teratas, dan laporan SLA yang disesuaikan untuk operator NOC, developer, atau pemangku kepentingan eksekutif.
Metrik Jangka Panjang
Simpan data historis dan tren agregat di PostgreSQL untuk perencanaan kapasitas, peninjauan pasca-insiden, dan pelaporan kepatuhan selama bertahun-tahun.
Jalankan Zabbix lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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