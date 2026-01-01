TimescaleDB memperluas PostgreSQL dengan kapabilitas time-series bawaan, mengemas hypertables, partisi otomatis, agregat berkelanjutan, dan kompresi canggih di atas SQL engine yang sudah dikenal oleh tim. Karena pada dasarnya ini adalah PostgreSQL, setiap driver, ORM, BI tool, dan ekstensi yang ada â€” termasuk PostGIS dan pg_vector â€” terus berfungsi tanpa perubahan.

Self-hosting TimescaleDB di VPS Anda sendiri menjaga telemetry bervolume tinggi, aliran sensor IoT, dan data tick finansial tetap di bawah kendali Anda tanpa harga per-datapoint atau biaya egress. HA image menggabungkan Patroni dan tooling PostgreSQL umum, memberi Anda fondasi siap produksi untuk beban kerja metrics, monitoring, dan analytics.