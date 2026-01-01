Deploy instan TimescaleDB.
Basis data deret waktu yang dibangun di atas PostgreSQL â€” menggabungkan keakraban SQL dengan skala dan kecepatan TSDB yang dibuat khusus.
Pilih paket VPS untuk TimescaleDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TimescaleDB
TimescaleDB memperluas PostgreSQL dengan kapabilitas time-series bawaan, mengemas hypertables, partisi otomatis, agregat berkelanjutan, dan kompresi canggih di atas SQL engine yang sudah dikenal oleh tim. Karena pada dasarnya ini adalah PostgreSQL, setiap driver, ORM, BI tool, dan ekstensi yang ada â€” termasuk PostGIS dan pg_vector â€” terus berfungsi tanpa perubahan.
Self-hosting TimescaleDB di VPS Anda sendiri menjaga telemetry bervolume tinggi, aliran sensor IoT, dan data tick finansial tetap di bawah kendali Anda tanpa harga per-datapoint atau biaya egress. HA image menggabungkan Patroni dan tooling PostgreSQL umum, memberi Anda fondasi siap produksi untuk beban kerja metrics, monitoring, dan analytics.
Fitur utama TimescaleDB
Hypertables
Partisi data deret waktu secara otomatis di seluruh bagian untuk penyisipan dan kueri yang cepat pada skala miliaran baris, tanpa mengubah cara Anda menulis SQL.
Kompresi bawaan
Kompresi berorientasi kolom biasanya mengecilkan data historis hingga 90%+, mengurangi biaya penyimpanan sambil menjaga baris-baris terbaru tetap cepat untuk diperbarui dan dikueri.
Agregat Berkelanjutan
Materialized rollups memperbarui secara inkremental di latar belakang, sehingga dasbor yang berisi data mentah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tetap responsif dalam waktu kurang dari sedetik.
Kompatibilitas PostgreSQL penuh
Bekerja dengan setiap klien PostgreSQL, ORM, dan ekstensi â€“ termasuk PostGIS untuk geospasial dan pg_vector untuk embedding AI â€“ tanpa perlu upaya migrasi.
Kebijakan retensi data
Hapus atau kurangi detail blok data lama secara otomatis sesuai jadwal, menjaga data aktif tetap berada di penyimpanan cepat dan memenuhi persyaratan retensi kepatuhan.
Jalankan TimescaleDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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