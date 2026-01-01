Deploy Zensical instan.
Platform dokumentasi Self-hosted yang membangun dan menyajikan dokumen proyek berbasis Markdown yang indah dengan pratinjau langsung.
Pilih paket VPS untuk Zensical
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zensical
Zensical adalah platform dokumentasi modern yang dibuat oleh tim di balik Material for MkDocs. Ini menghasilkan situs web dokumentasi yang rapi dan dapat dicari dari file sumber Markdown dan menyajikannya dengan server pratinjau langsung bawaan â€” sehingga perubahan pada dokumen Anda terlihat di browser secara instan. Ini mendukung format
zensical.toml bawaannya sendiri dan file konfigurasi
mkdocs.yml yang sudah ada, membuat migrasi dari MkDocs menjadi mudah.
Menghosting sendiri Zensical di VPS Anda berarti dokumentasi Anda berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per halaman, tanpa pelacakan pembaca, dan tanpa ketergantungan pada layanan hosting dokumentasi pihak ketiga. Proyek awal dibuat secara otomatis pada saat pertama kali dijalankan sehingga Anda dapat langsung mulai menulis.
Fitur utama Zensical
Penulisan berbasis Markdown
Tulis dokumentasi dalam file Markdown biasa dan menjadikannya dirender sebagai website dokumentasi yang rapi dan dapat dinavigasi sepenuhnya.
Server Pratinjau Langsung
Server pengembangan bawaan memuat ulang dokumentasi di browser segera setelah file sumber disimpan, membuat pengeditan cepat dan instan.
Pencarian Teks Lengkap
Pencarian sisi klien bawaan mengindeks semua halaman dokumentasi sehingga pembaca dapat menemukan konten secara instan tanpa infrastruktur sisi server apa pun.
Kompatibilitas MkDocs
Membaca file konfigurasi
mkdocs.yml yang sudah ada, memungkinkan tim untuk bermigrasi dari MkDocs tanpa menulis ulang konfigurasinya.
Bantuan Multibahasa
Internasionalisasi penuh di lebih dari 60 bahasa untuk dokumentasi yang melayani audiens global dalam bahasa asli mereka.
Proyek Pemula Saat Pertama Dijalankan
Secara otomatis menginisialisasi proyek dokumentasi contoh pada deployment pertama sehingga Anda dapat langsung mulai menulis dan menyesuaikan.
Jalankan Zensical lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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