Zensical adalah platform dokumentasi modern yang dibuat oleh tim di balik Material for MkDocs. Ini menghasilkan situs web dokumentasi yang rapi dan dapat dicari dari file sumber Markdown dan menyajikannya dengan server pratinjau langsung bawaan â€” sehingga perubahan pada dokumen Anda terlihat di browser secara instan. Ini mendukung format zensical.toml bawaannya sendiri dan file konfigurasi mkdocs.yml yang sudah ada, membuat migrasi dari MkDocs menjadi mudah.

Menghosting sendiri Zensical di VPS Anda berarti dokumentasi Anda berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per halaman, tanpa pelacakan pembaca, dan tanpa ketergantungan pada layanan hosting dokumentasi pihak ketiga. Proyek awal dibuat secara otomatis pada saat pertama kali dijalankan sehingga Anda dapat langsung mulai menulis.