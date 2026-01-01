Grafana Tempo adalah backend pelacakan terdistribusi skala tinggi yang dirancang untuk menyerap jejak (traces) dari OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin, dan sumber lain tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks. Tidak seperti penyimpanan jejak (trace stores) yang bergantung pada Elasticsearch atau Cassandra, Tempo menyimpan data jejak (trace data) dalam penyimpanan objek (object storage), sehingga hemat biaya dalam skala besar. Ini terintegrasi secara native dengan Grafana untuk memungkinkan para engineer melompat dari metrik Prometheus atau baris log Loki langsung ke jejak (trace) yang sesuai.

Template ini menggabungkan Tempo dengan Grafana Alloy sebagai kolektor OpenTelemetry, Prometheus untuk metrik, dan Grafana sebagai lapisan visualisasi â€” memberikan Anda tumpukan pelacakan terdistribusi mandiri (self-contained distributed tracing stack) yang sepenuhnya Anda miliki dan kendalikan di VPS Anda.