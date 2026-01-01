Deploy instan Grafana Tempo.
Backend pelacakan terdistribusi open-source yang kompatibel dengan OpenTelemetry, Jaeger, dan Zipkin, dengan visualisasi Grafana bawaan.
Pilih paket VPS untuk Grafana Tempo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grafana Tempo
Grafana Tempo adalah backend pelacakan terdistribusi skala tinggi yang dirancang untuk menyerap jejak (traces) dari OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin, dan sumber lain tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks. Tidak seperti penyimpanan jejak (trace stores) yang bergantung pada Elasticsearch atau Cassandra, Tempo menyimpan data jejak (trace data) dalam penyimpanan objek (object storage), sehingga hemat biaya dalam skala besar. Ini terintegrasi secara native dengan Grafana untuk memungkinkan para engineer melompat dari metrik Prometheus atau baris log Loki langsung ke jejak (trace) yang sesuai.
Template ini menggabungkan Tempo dengan Grafana Alloy sebagai kolektor OpenTelemetry, Prometheus untuk metrik, dan Grafana sebagai lapisan visualisasi â€” memberikan Anda tumpukan pelacakan terdistribusi mandiri (self-contained distributed tracing stack) yang sepenuhnya Anda miliki dan kendalikan di VPS Anda.
Fitur utama Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Menerima jejak melalui OTLP gRPC dan HTTP, protokol Jaeger dan Zipkin sehingga aplikasi yang terinstrumentasi dapat mengirimkan data tanpa SDK khusus vendor.
Metrik dari Trace
Secara otomatis menghasilkan metrik RED (tingkat, kesalahan, durasi) dari data rentang melalui generator metrik, mengisi Prometheus dengan wawasan tingkat layanan tanpa instrumentasi tambahan.
Integrasi Grafana
Datasource Grafana yang telah dikonfigurasi sebelumnya memungkinkan Anda melompat dari metrik atau baris log mana pun ke trace yang berkorelasi dalam satu klik, mempercepat analisis akar masalah.
TraceQL Bahasa Kueri
Bahasa kueri yang dibuat khusus memungkinkan Anda memfilter dan mengagregasi jejak berdasarkan layanan, durasi, status kesalahan, dan atribut rentang dengan presisi yang tidak dapat ditandingi oleh pencarian ad-hoc.
Storage efisien biaya
Menyimpan data pelacakan di disk lokal tanpa memerlukan Elasticsearch atau Cassandra, menjaga infrastruktur tetap sederhana dan biaya operasional dapat diprediksi.
Visualisasi Graf Layanan
Menghasilkan peta dependensi layanan dari data jejak dan menampilkannya di Grafana, memberikan tim tampilan komunikasi antar-layanan dan latensi yang selalu terkini.
Jalankan Grafana Tempo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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