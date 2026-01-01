Deploy Ghostfolio dengan instalasi sekali klik.
Dasbor manajemen kekayaan sumber terbuka yang berfokus pada privasi untuk melacak investasi di seluruh saham, ETF, dan kripto.
Pilih paket VPS untuk Ghostfolio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ghostfolio
Ghostfolio adalah dasbor keuangan pribadi sumber terbuka yang mengonsolidasikan portofolio investasi Anda di berbagai kelas aset â€” saham, ETF, mata uang kripto, dan lainnya â€” ke dalam satu tampilan terpadu. Ini memberikan analitik kinerja terperinci, pengembalian tertimbang waktu, dan data pasar real-time tanpa mengirimkan data keuangan Anda ke layanan pihak ketiga.
Self-hosting Ghostfolio di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas informasi keuangan sensitif. Implementasi ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang tahan lama dan Redis untuk caching, memastikan perhitungan portofolio yang cepat dan kinerja yang andal seiring bertambahnya riwayat transaksi Anda.
Fitur utama Ghostfolio
Pelacakan Multi-aset
Pantau saham, ETF, mata uang kripto, obligasi, dan aset alternatif dalam satu dasbor portofolio terpadu.
Statistik kinerja
Pengembalian tertimbang waktu yang terperinci, tingkat pengembalian internal, dan metrik kinerja tahunan membantu Anda mengevaluasi keputusan investasi Anda.
Mengutamakan privasi
Semua data keuangan tetap berada di server Anda sendiri â€“ tidak ada akses cloud pihak ketiga ke portofolio atau riwayat transaksi Anda.
Pelacakan Dividen
Lacak pendapatan dividen dan distribusi di semua kepemilikan dengan pelaporan pendapatan dan perhitungan imbal hasil.
Impor CSV
Impor transaksi dari file CSV dan berbagai platform broker untuk dengan cepat mengimpor riwayat portofolio Anda yang sudah ada.
Jalankan Ghostfolio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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