Ghostfolio adalah dasbor keuangan pribadi sumber terbuka yang mengonsolidasikan portofolio investasi Anda di berbagai kelas aset â€” saham, ETF, mata uang kripto, dan lainnya â€” ke dalam satu tampilan terpadu. Ini memberikan analitik kinerja terperinci, pengembalian tertimbang waktu, dan data pasar real-time tanpa mengirimkan data keuangan Anda ke layanan pihak ketiga.

Self-hosting Ghostfolio di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas informasi keuangan sensitif. Implementasi ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang tahan lama dan Redis untuk caching, memastikan perhitungan portofolio yang cepat dan kinerja yang andal seiring bertambahnya riwayat transaksi Anda.