Deploy instan Apache Kvrocks.
Database kunci-nilai protokol Redis berbasis disk yang menyimpan jauh lebih banyak data per gigabyte RAM daripada Redis dalam memori.
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Apache Kvrocks adalah database key-value NoSQL terdistribusi yang menggunakan protokol Redis RESP, tetapi menyimpan data di disk melalui RocksDB alih-alih menyimpan seluruh dataset di memori. Hasilnya, klien Redis mana pun dapat langsung menggunakannya untuk menyimpan dataset yang jauh lebih besar pada hardware yang sama, ideal untuk workload di mana Redis in-memory menjadi terlalu mahal.
Kvrocks mendukung semua tipe data Redis utama, namespace dengan token per-tenant, replikasi binlog asinkron, Redis Sentinel untuk failover, dan mode cluster yang dikelola secara terpusat. Self-hosting Kvrocks di VPS memberikan aplikasi penyimpanan persisten yang kompatibel dengan Redis dengan kontrol penuh atas tuning RocksDB, kompresi, dan tata letak penyimpanan tanpa harga layanan terkelola.
Fitur utama Apache Kvrocks
Kompatibel dengan Protokol Redis
Berfungsi dengan setiap pustaka klien Redis dengan berbicara protokol RESP standar di port 6666 – string, hash, list, set, set terurut, stream, dan bitmap semuanya berperilaku seperti Redis.
Penyimpanan Berbasis Disk
Mesin RocksDB menyimpan seluruh dataset ke disk sehingga kapasitasnya berskala dengan penyimpanan, bukan RAM, seringkali menampung data puluhan kali lebih banyak per VPS daripada Redis.
Namespace dengan token
Dukungan namespace multi-penyewa menetapkan token terpisah untuk setiap database logis sehingga satu instans Kvrocks dapat dibagikan dengan aman di seluruh aplikasi.
Replikasi Asinkron
Replikasi binlog gaya MySQL mengalirkan penulisan ke replika untuk penskalaan baca, pencadangan, dan pemulihan bencana tanpa mengganggu primer.
Cluster dan Sentinel
Kompatibilitas mode klaster Redis native dan Redis Sentinel memungkinkan sharding horizontal dan failover otomatis menggunakan tooling Redis yang sudah ada.
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