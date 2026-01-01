Apache Kvrocks adalah database key-value NoSQL terdistribusi yang menggunakan protokol Redis RESP, tetapi menyimpan data di disk melalui RocksDB alih-alih menyimpan seluruh dataset di memori. Hasilnya, klien Redis mana pun dapat langsung menggunakannya untuk menyimpan dataset yang jauh lebih besar pada hardware yang sama, ideal untuk workload di mana Redis in-memory menjadi terlalu mahal.

Kvrocks mendukung semua tipe data Redis utama, namespace dengan token per-tenant, replikasi binlog asinkron, Redis Sentinel untuk failover, dan mode cluster yang dikelola secara terpusat. Self-hosting Kvrocks di VPS memberikan aplikasi penyimpanan persisten yang kompatibel dengan Redis dengan kontrol penuh atas tuning RocksDB, kompresi, dan tata letak penyimpanan tanpa harga layanan terkelola.