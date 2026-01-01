Deploy Homebox instan.
Sistem inventaris rumah hosting mandiri untuk melacak, mengatur, dan mengelola barang-barang pribadi Anda dengan privasi penuh.
Pilih paket VPS untuk Homebox
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Homebox
Homebox adalah sistem inventaris dan organisasi yang dibangun khusus untuk pengguna rumahan yang ingin menata barang-barang pribadi mereka. Ini memungkinkan Anda mengkatalogkan barang dengan foto, bidang kustom, dan tag lokasi, sambil melacak garansi, tanggal pembelian, dan nilai untuk dokumentasi asuransi. Pelabelan kode QR memudahkan identifikasi dan pencarian barang di seluruh ruangan atau ruang penyimpanan.
Self-hosting Homebox di VPS Anda menjaga data inventaris sensitif â€” termasuk detail tentang barang berharga dan riwayat pembelian â€” sepenuhnya pribadi, tanpa biaya langganan, tanpa batas penyimpanan, dan tanpa risiko layanan pihak ketiga menghentikan akses data Anda.
Fitur utama Homebox
Pelabelan Kode QR
Buat dan pindai kode QR untuk identifikasi item yang cepat, mengurangi waktu pencarian di seluruh koleksi besar dan ruang penyimpanan.
Pelacakan garansi
Catat tanggal pembelian, garansi, dan struk dengan notifikasi kedaluwarsa agar Anda tidak pernah melewatkan periode klaim.
Perusahaan Berbasis Lokasi
Tetapkan item ke ruangan tertentu atau area penyimpanan dan cari berdasarkan lokasi untuk menemukan apa pun secara instan.
Pelacakan nilai dan asuransi
Mencatat nilai item dan menghasilkan laporan untuk dokumentasi asuransi rumah dan perhitungan kekayaan bersih.
Rumah Tangga Multi-pengguna
Bagikan inventaris Anda dengan anggota keluarga, menetapkan izin untuk mengelola barang-barang rumah tangga secara kolaboratif.
Jalankan Homebox lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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