Homebox adalah sistem inventaris dan organisasi yang dibangun khusus untuk pengguna rumahan yang ingin menata barang-barang pribadi mereka. Ini memungkinkan Anda mengkatalogkan barang dengan foto, bidang kustom, dan tag lokasi, sambil melacak garansi, tanggal pembelian, dan nilai untuk dokumentasi asuransi. Pelabelan kode QR memudahkan identifikasi dan pencarian barang di seluruh ruangan atau ruang penyimpanan.

Self-hosting Homebox di VPS Anda menjaga data inventaris sensitif â€” termasuk detail tentang barang berharga dan riwayat pembelian â€” sepenuhnya pribadi, tanpa biaya langganan, tanpa batas penyimpanan, dan tanpa risiko layanan pihak ketiga menghentikan akses data Anda.