Deploy Checkmate dengan instalasi instan.
Platform pemantauan server open-source untuk melacak uptime, performa, dan kesehatan infrastruktur secara real time.
Pilih paket VPS untuk Checkmate
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Checkmate
Checkmate adalah aplikasi pemantauan server sumber terbuka yang melacak uptime, performa, dan kesehatan di seluruh server dan layanan Anda dari satu dashboard berbasis web. Aplikasi ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dapat dikonfigurasi, peringatan real-time, analisis tren historis, integrasi Google PageSpeed Insights, dan pemantauan kontainer Docker — semuanya tanpa bergantung pada layanan pemantauan SaaS berbayar.
Menerapkan Checkmate pada VPS khusus menjaga infrastruktur pemantauan Anda tetap independen dari sistem yang dipantaunya, mencegah satu pemadaman tunggal menjatuhkan aplikasi Anda dan kemampuan Anda untuk mendeteksinya.
Fitur utama Checkmate
Pemantauan Uptime Real-Time
Terus-menerus memeriksa server dan layanan Anda sehingga Anda tahu saat ada masalah, bukan setelah pengguna mulai mengeluh.
Peringatan Downtime Email
Mengirim notifikasi instan saat layanan tidak berfungsi dan pulih kembali, menjaga tim Anda tetap terinformasi tanpa perlu memeriksa dasbor secara manual.
Integrasi PageSpeed
Mengambil metrik Google PageSpeed Insights bersama data uptime sehingga Anda dapat melacak ketersediaan dan performa yang dihadapi pengguna di satu tempat.
Docker Container Monitoring
Memantau aplikasi dalam kontainer melalui akses soket Docker, memberikan visibilitas terhadap kesehatan tingkat host dan tingkat kontainer secara bersamaan.
Analisis Tren Historis
Menyimpan riwayat uptime dari waktu ke waktu sehingga Anda dapat mengidentifikasi pemadaman berulang, mengukur kepatuhan SLA, dan membenarkan investasi infrastruktur.
Jalankan Checkmate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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