Checkmate adalah aplikasi pemantauan server sumber terbuka yang melacak uptime, performa, dan kesehatan di seluruh server dan layanan Anda dari satu dashboard berbasis web. Aplikasi ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dapat dikonfigurasi, peringatan real-time, analisis tren historis, integrasi Google PageSpeed Insights, dan pemantauan kontainer Docker — semuanya tanpa bergantung pada layanan pemantauan SaaS berbayar.

Menerapkan Checkmate pada VPS khusus menjaga infrastruktur pemantauan Anda tetap independen dari sistem yang dipantaunya, mencegah satu pemadaman tunggal menjatuhkan aplikasi Anda dan kemampuan Anda untuk mendeteksinya.