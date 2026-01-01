Deploy instan jsreport.
Platform pelaporan JavaScript yang di-host sendiri untuk membuat dokumen PDF, Excel, dan DOCX dari template HTML melalui REST API.
Pilih paket VPS untuk jsreport
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan jsreport
jsreport adalah server pelaporan open-source yang menghasilkan dokumen bisnis berkualitas produksi dari template HTML. Tim pengembangan menggunakannya sebagai layanan bersama yang dapat dipanggil oleh aplikasi apa pun di organisasi melalui REST API â€” dengan meneruskan data JSON dan menerima respons PDF, spreadsheet Excel, DOCX, atau HTML yang diformat tanpa logika rendering apa pun di aplikasi pemanggil. Template ditulis dalam HTML dan CSS standar menggunakan Handlebars atau mesin lain yang didukung, sehingga setiap pengembang web dapat membuat dan memeliharanya tanpa mempelajari DSL proprietary.
Self-hosting jsreport menjaga dokumen yang dihasilkan â€” faktur, kontrak, laporan keuangan â€” pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa mengirimkan data bisnis sensitif ke layanan rendering pihak ketiga. Tidak ada biaya per dokumen dan tidak ada batasan penggunaan.
Fitur utama jsreport
Berbagai Format Output
Hasilkan PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV, atau XML dari template yang sama, dengan mengganti format melalui parameter API tanpa perlu mempertahankan desain yang terpisah.
REST API Rendering
Setiap template adalah endpoint POST â€” aplikasi meneruskan data JSON dan menerima kembali dokumen yang dirender, memisahkan logika laporan dari kode aplikasi.
Desainer Berbasis Browser
Desain, pratinjau, dan uji template laporan langsung di browser menggunakan editor web bawaan tanpa beralih antar alat.
Penjadwalan Laporan
Jadwalkan laporan agar berjalan secara otomatis pada interval waktu yang tetap dan mengirimkannya melalui email atau menyimpan hasilnya, menghilangkan kebutuhan ekspor manual yang berulang.
Pembuatan Versi Template
Lacak setiap perubahan pada template dengan riwayat versi bawaan dan kembalikan ke versi sebelumnya tanpa perlu mengelola VCS terpisah.
Jalankan jsreport lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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