jsreport adalah server pelaporan open-source yang menghasilkan dokumen bisnis berkualitas produksi dari template HTML. Tim pengembangan menggunakannya sebagai layanan bersama yang dapat dipanggil oleh aplikasi apa pun di organisasi melalui REST API â€” dengan meneruskan data JSON dan menerima respons PDF, spreadsheet Excel, DOCX, atau HTML yang diformat tanpa logika rendering apa pun di aplikasi pemanggil. Template ditulis dalam HTML dan CSS standar menggunakan Handlebars atau mesin lain yang didukung, sehingga setiap pengembang web dapat membuat dan memeliharanya tanpa mempelajari DSL proprietary.

Self-hosting jsreport menjaga dokumen yang dihasilkan â€” faktur, kontrak, laporan keuangan â€” pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa mengirimkan data bisnis sensitif ke layanan rendering pihak ketiga. Tidak ada biaya per dokumen dan tidak ada batasan penggunaan.