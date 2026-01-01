PieFed adalah agregator tautan terfederasi sumber terbuka dan platform diskusi â€” alternatif Lemmy dan Mbin yang ditulis dalam Python dengan Flask. Ini terhubung ke Fediverse yang lebih luas melalui ActivityPub sehingga pengguna di Lemmy, Mbin, Mastodon, dan server lain yang kompatibel dapat berlangganan komunitas yang Anda host, dan anggota Anda dapat mengikuti komunitas di mana saja.

PieFed membedakan dirinya dengan fokus kuat pada kesehatan komunitas: tingkat kepercayaan bawaan, peringatan konten, kurasi feed berbasis topik, dan alat moderator yang terperinci adalah inti dari platform, bukan ekstensi tambahan. Self-hosting di VPS Anda menjaga kepemilikan konten, kebijakan moderasi, dan data anggota sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa manipulasi feed algoritmik atau penguncian platform.