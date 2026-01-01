Deploy PieFed instan.
Platform agregator tautan dan diskusi terfederasi gaya Reddit dengan alat moderasi kelas satu dan interoperabilitas ActivityPub.
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PieFed adalah agregator tautan terfederasi sumber terbuka dan platform diskusi â€” alternatif Lemmy dan Mbin yang ditulis dalam Python dengan Flask. Ini terhubung ke Fediverse yang lebih luas melalui ActivityPub sehingga pengguna di Lemmy, Mbin, Mastodon, dan server lain yang kompatibel dapat berlangganan komunitas yang Anda host, dan anggota Anda dapat mengikuti komunitas di mana saja.
PieFed membedakan dirinya dengan fokus kuat pada kesehatan komunitas: tingkat kepercayaan bawaan, peringatan konten, kurasi feed berbasis topik, dan alat moderator yang terperinci adalah inti dari platform, bukan ekstensi tambahan. Self-hosting di VPS Anda menjaga kepemilikan konten, kebijakan moderasi, dan data anggota sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa manipulasi feed algoritmik atau penguncian platform.
Fitur utama PieFed
Federasi ActivityPub
Berinteraksi dengan Lemmy, Mbin, Mastodon, dan layanan Fediverse lainnya sehingga komunitas Anda menjangkau pengguna di seluruh jaringan tanpa mengunci mereka ke satu platform.
Moderasi kelas satu
Tingkat kepercayaan, antrean laporan, peringatan konten, dan aturan per komunitas memberikan moderator kontrol yang tepat atas kualitas diskusi sejak hari pertama.
Feed Berbasis Topik
Kelompokkan komunitas terkait ke dalam topik dan biarkan pengguna mengikuti seluruh area minat alih-alih berlangganan komunitas satu per satu.
Voting dan Balasan Berulir
Komentar berulir ala Reddit yang familier, dilengkapi dengan fitur naik dan turun suara, serta berbagai opsi urutan sortir untuk menentukan peringkat diskusi.
API Bawaan
Alpha API kompatibel dengan Lemmy clients memungkinkan pengguna menjelajah dan memposting dari aplikasi seluler dan desktop pihak ketiga yang sudah ada di ekosistem.
Stack Python ringan
Flask, PostgreSQL, Redis, dan Celery berjalan efisien pada hardware VPS yang sederhana, menyisakan ruang untuk pertumbuhan komunitas tanpa biaya infrastruktur.
Jalankan PieFed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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