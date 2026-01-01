Checkcle adalah platform pemantauan full-stack yang memberikan visibilitas terpadu kepada tim DevOps dan administrator sistem atas website, API, server, dan sertifikat SSL dari satu dashboard yang dihosting sendiri. Ini memantau HTTP, TCP, DNS, dan endpoint ping bersama dengan metrik server Linux dan Windows — CPU, RAM, disk, dan network — semuanya secara real time.

Tidak seperti alat pemantauan SaaS yang mengenakan biaya per monitor atau per pengguna, menghosting Checkcle sendiri di VPS Anda berarti monitor tak terbatas, kepemilikan data penuh, dan tanpa biaya berulang. Halaman status publik dan peringatan multi-saluran melalui Telegram, Slack, Discord, Email, dan Matrix membuat tim dan pengguna Anda tetap terinformasi saat insiden terjadi.