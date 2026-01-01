Deploy instan Checkcle.
Platform pemantauan real-time open-source untuk pelacakan uptime, infrastruktur, dan SSL dengan halaman status publik.
Pilih paket VPS untuk Checkcle
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Checkcle
Checkcle adalah platform pemantauan full-stack yang memberikan visibilitas terpadu kepada tim DevOps dan administrator sistem atas website, API, server, dan sertifikat SSL dari satu dashboard yang dihosting sendiri. Ini memantau HTTP, TCP, DNS, dan endpoint ping bersama dengan metrik server Linux dan Windows — CPU, RAM, disk, dan network — semuanya secara real time.
Tidak seperti alat pemantauan SaaS yang mengenakan biaya per monitor atau per pengguna, menghosting Checkcle sendiri di VPS Anda berarti monitor tak terbatas, kepemilikan data penuh, dan tanpa biaya berulang. Halaman status publik dan peringatan multi-saluran melalui Telegram, Slack, Discord, Email, dan Matrix membuat tim dan pengguna Anda tetap terinformasi saat insiden terjadi.
Fitur utama Checkcle
Uptime Monitoring
Pantau HTTP, TCP, DNS, dan endpoint ping dengan interval yang dapat dikonfigurasi, pelacakan waktu respons, dan peringatan down instan.
Server infrastruktur metrik
Lacak penggunaan CPU, RAM, disk, dan jaringan pada server Linux dan Windows melalui instalasi agen satu baris yang ringan.
SSL dan Pelacakan Domain
Pantau kedaluwarsa sertifikat SSL dan status domain untuk mencegah gangguan tak terduga akibat sertifikat yang kedaluwarsa atau salah konfigurasi.
Halaman Status Publik
Bagikan status operasional langsung kepada pengguna dan pemangku kepentingan melalui halaman status publik yang dapat disesuaikan.
Peringatan Multi-Saluran
Kirim notifikasi insiden ke Telegram, Slack, Discord, Email, dan Matrix dengan template peringatan yang dapat disesuaikan.
Jalankan Checkcle lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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