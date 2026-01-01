MicroRealEstate adalah aplikasi manajemen properti open-source yang dibangun khusus untuk pemilik properti independen dan tim real estate kecil. Aplikasi ini mengonsolidasikan catatan penyewa, kontrak sewa, pelacakan sewa, dan pembuatan dokumen ke dalam satu ruang kerja yang di-hosting sendiri, menghilangkan biaya per unit dan kompromi berbagi data dari SaaS manajemen properti komersial.

Meng-hosting sendiri MicroRealEstate di VPS Anda sendiri menjaga informasi penyewa yang sensitif, perjanjian sewa, dan riwayat pembayaran di bawah kendali penuh Anda. Arsitektur microservices memisahkan portal pemilik properti, portal penyewa, generator dokumen, dan layanan email dengan rapi, membuatnya mudah untuk mengelola properti sewaan dalam skala apa pun tanpa biaya perangkat lunak berulang.