Diskon MicroRealEstate hingga 69%

Deploy instan MicroRealEstate.

Manajemen properti sewaan sumber terbuka untuk pemilik properti: perjanjian sewa, uang sewa, penyewa, dan penyimpanan dokumen dalam satu platform yang di-hosting sendiri.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan MicroRealEstate.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan MicroRealEstate

MicroRealEstate adalah aplikasi manajemen properti open-source yang dibangun khusus untuk pemilik properti independen dan tim real estate kecil. Aplikasi ini mengonsolidasikan catatan penyewa, kontrak sewa, pelacakan sewa, dan pembuatan dokumen ke dalam satu ruang kerja yang di-hosting sendiri, menghilangkan biaya per unit dan kompromi berbagi data dari SaaS manajemen properti komersial.

Meng-hosting sendiri MicroRealEstate di VPS Anda sendiri menjaga informasi penyewa yang sensitif, perjanjian sewa, dan riwayat pembayaran di bawah kendali penuh Anda. Arsitektur microservices memisahkan portal pemilik properti, portal penyewa, generator dokumen, dan layanan email dengan rapi, membuatnya mudah untuk mengelola properti sewaan dalam skala apa pun tanpa biaya perangkat lunak berulang.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama MicroRealEstate

Manajemen Sewa

Buat perjanjian sewa dari template yang dapat disesuaikan dan simpan setiap kontrak, amandemen, serta dokumen yang terkait dengan setiap penyewaan di satu tempat.

Pelacakan pembayaran sewa

Merekam pembayaran masuk dan memantau saldo yang jatuh tempo di setiap unit, dengan pembuatan pemberitahuan dan tanda terima otomatis untuk penyewa.

Portal Penyewa

Antarmuka khusus untuk penyewa memungkinkan penyewa meninjau perjanjian sewa mereka, melihat riwayat pembayaran, dan mengunduh tanda terima tanpa menghubungi pemilik.

Dokumen Kustom

Buat pemberitahuan, surat, dan pengumuman dari template yang dapat digunakan kembali agar komunikasi dengan penyewa tetap konsisten dan profesional.

Kolaborasi Tim

Undang kolaborator untuk berbagi beban kerja pengelolaan properti, menjadikan platform ini cocok untuk pemilik properti independen maupun bisnis real estat.

Notifikasi email

Hubungkan SMTP, Mailgun, atau Gmail untuk mengirim tanda terima, pemberitahuan massal, dan undangan penyewa langsung dari aplikasi.

Jalankan MicroRealEstate lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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