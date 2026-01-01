Deploy instan MicroRealEstate.
Manajemen properti sewaan sumber terbuka untuk pemilik properti: perjanjian sewa, uang sewa, penyewa, dan penyimpanan dokumen dalam satu platform yang di-hosting sendiri.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MicroRealEstate
MicroRealEstate adalah aplikasi manajemen properti open-source yang dibangun khusus untuk pemilik properti independen dan tim real estate kecil. Aplikasi ini mengonsolidasikan catatan penyewa, kontrak sewa, pelacakan sewa, dan pembuatan dokumen ke dalam satu ruang kerja yang di-hosting sendiri, menghilangkan biaya per unit dan kompromi berbagi data dari SaaS manajemen properti komersial.
Meng-hosting sendiri MicroRealEstate di VPS Anda sendiri menjaga informasi penyewa yang sensitif, perjanjian sewa, dan riwayat pembayaran di bawah kendali penuh Anda. Arsitektur microservices memisahkan portal pemilik properti, portal penyewa, generator dokumen, dan layanan email dengan rapi, membuatnya mudah untuk mengelola properti sewaan dalam skala apa pun tanpa biaya perangkat lunak berulang.
Fitur utama MicroRealEstate
Manajemen Sewa
Buat perjanjian sewa dari template yang dapat disesuaikan dan simpan setiap kontrak, amandemen, serta dokumen yang terkait dengan setiap penyewaan di satu tempat.
Pelacakan pembayaran sewa
Merekam pembayaran masuk dan memantau saldo yang jatuh tempo di setiap unit, dengan pembuatan pemberitahuan dan tanda terima otomatis untuk penyewa.
Portal Penyewa
Antarmuka khusus untuk penyewa memungkinkan penyewa meninjau perjanjian sewa mereka, melihat riwayat pembayaran, dan mengunduh tanda terima tanpa menghubungi pemilik.
Dokumen Kustom
Buat pemberitahuan, surat, dan pengumuman dari template yang dapat digunakan kembali agar komunikasi dengan penyewa tetap konsisten dan profesional.
Kolaborasi Tim
Undang kolaborator untuk berbagi beban kerja pengelolaan properti, menjadikan platform ini cocok untuk pemilik properti independen maupun bisnis real estat.
Notifikasi email
Hubungkan SMTP, Mailgun, atau Gmail untuk mengirim tanda terima, pemberitahuan massal, dan undangan penyewa langsung dari aplikasi.
Jalankan MicroRealEstate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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