OpenFGA adalah mesin otorisasi sumber terbuka yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Google Zanzibar â€” sistem izin terdistribusi secara global yang mendukung Google Drive, Docs, dan Calendar. Ini memungkinkan tim rekayasa untuk mendefinisikan dan menerapkan kebijakan kontrol akses terperinci menggunakan bahasa pemodelan yang mudah dibaca manusia, kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut dengan throughput tinggi melalui API HTTP atau gRPC yang sederhana. Model ReBAC (kontrol akses berbasis hubungan), RBAC (berbasis peran), dan ABAC (berbasis atribut) semuanya didukung secara native, dan dapat digabungkan dalam satu skema otorisasi.

Menghosting sendiri OpenFGA di VPS Anda menjaga logika otorisasi dan data hubungan di bawah kendali penuh Anda, tanpa ketergantungan vendor atau harga per-pemeriksaan. Pemeriksaan otorisasi berjalan dengan latensi rendah terhadap penyimpanan PostgreSQL Anda sendiri, dan API terintegrasi dengan rapi dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa apa pun melalui SDK resmi.