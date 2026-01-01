Deploy OpenFGA dengan instalasi instan.
Mesin otorisasi kinerja tinggi yang terinspirasi oleh Google Zanzibar untuk memodelkan dan menegakkan kontrol akses terperinci melalui API HTTP dan gRPC.
Pilih paket VPS untuk OpenFGA
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenFGA
OpenFGA adalah mesin otorisasi sumber terbuka yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Google Zanzibar â€” sistem izin terdistribusi secara global yang mendukung Google Drive, Docs, dan Calendar. Ini memungkinkan tim rekayasa untuk mendefinisikan dan menerapkan kebijakan kontrol akses terperinci menggunakan bahasa pemodelan yang mudah dibaca manusia, kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut dengan throughput tinggi melalui API HTTP atau gRPC yang sederhana. Model ReBAC (kontrol akses berbasis hubungan), RBAC (berbasis peran), dan ABAC (berbasis atribut) semuanya didukung secara native, dan dapat digabungkan dalam satu skema otorisasi.
Menghosting sendiri OpenFGA di VPS Anda menjaga logika otorisasi dan data hubungan di bawah kendali penuh Anda, tanpa ketergantungan vendor atau harga per-pemeriksaan. Pemeriksaan otorisasi berjalan dengan latensi rendah terhadap penyimpanan PostgreSQL Anda sendiri, dan API terintegrasi dengan rapi dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa apa pun melalui SDK resmi.
Fitur utama OpenFGA
Model Google Zanzibar
Nyatakan kebijakan otorisasi sebagai tupel hubungan berjenis â€” pendekatan yang sama yang digunakan oleh Google Drive â€” memungkinkan kontrol akses yang konsisten dan terukur di seluruh layanan.
Pemeriksaan latensi rendah
Dirancang untuk jalur kritis permintaan, OpenFGA mengevaluasi pemeriksaan otorisasi dalam milidetik sehingga keputusan izin tidak pernah menjadi hambatan dalam permintaan yang dihadapi pengguna.
API HTTP dan gRPC
Evaluasi pemeriksaan akses, tulis tupel hubungan, dan perluas pohon akses melalui HTTP dan gRPC, dengan SDK resmi untuk Go, Node.js, Python, Java, dan .NET.
Beberapa model autentikasi
Definisikan kebijakan RBAC, ReBAC, dan ABAC â€” atau gabungkan ketiganya â€” dalam satu skema otorisasi yang mencakup setiap jenis sumber daya di aplikasi Anda.
Persistensi PostgreSQL
Tuple relasi dan versi model disimpan dalam database PostgreSQL, menyediakan status otorisasi yang andal dan dapat dikueri dengan konsistensi transaksional.
Jalankan OpenFGA lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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