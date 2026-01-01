Rybbit adalah platform analitik web yang mengutamakan privasi, dirancang sebagai alternatif modern untuk Google Analytics. Ini menyediakan tampilan halaman (pageviews), sesi, rasio pentalan (bounce rates), perujuk (referrers), data geografis, dan pemutaran ulang sesi (session replays) tanpa menggunakan cookie atau pelacakan lintas situs â€” menjadikan kepatuhan GDPR sebagai properti bawaan daripada sekadar pemikiran di kemudian hari.

Didukung oleh ClickHouse untuk penyimpanan event berkinerja tinggi dan PostgreSQL untuk data aplikasi, Rybbit menangani volume event besar dengan kueri dasbor yang cepat. Self-hosting menghilangkan biaya per situs dan batas retensi data, memberi Anda kepemilikan penuh atas data pengunjung di semua properti Anda.