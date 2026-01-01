Deploy instan Rybbit.
Platform analitik web open-source modern yang melacak perilaku pengunjung tanpa cookies, skrip pelacakan, atau pengumpulan data invasif.
Pilih paket VPS untuk Rybbit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rybbit
Rybbit adalah platform analitik web yang mengutamakan privasi, dirancang sebagai alternatif modern untuk Google Analytics. Ini menyediakan tampilan halaman (pageviews), sesi, rasio pentalan (bounce rates), perujuk (referrers), data geografis, dan pemutaran ulang sesi (session replays) tanpa menggunakan cookie atau pelacakan lintas situs â€” menjadikan kepatuhan GDPR sebagai properti bawaan daripada sekadar pemikiran di kemudian hari.
Didukung oleh ClickHouse untuk penyimpanan event berkinerja tinggi dan PostgreSQL untuk data aplikasi, Rybbit menangani volume event besar dengan kueri dasbor yang cepat. Self-hosting menghilangkan biaya per situs dan batas retensi data, memberi Anda kepemilikan penuh atas data pengunjung di semua properti Anda.
Fitur utama Rybbit
Pelacakan Tanpa Cookie
Melacak pengunjung tanpa cookie atau fingerprinting, menghilangkan kebutuhan akan banner persetujuan sambil tetap mematuhi GDPR dan CCPA.
Pemutaran Ulang Sesi
Merekam dan memutar ulang sesi pengguna untuk memahami dengan tepat bagaimana pengunjung menavigasi situs Anda dan di mana mereka berhenti.
Tracking Event Kustom
Tangkap setiap interaksi pengguna dengan event kustom dan properti JSON untuk analisis funnel yang mendetail dan optimasi konversi.
Real-Time Dashboard
Lihat jumlah pengunjung langsung, halaman aktif, dan pembaruan metrik instan sehingga Anda dapat memantau lonjakan lalu lintas saat terjadi.
Dukungan Multi-Situs
Kelola analitik untuk beberapa website dari satu dasbor dengan kontrol akses tingkat organisasi untuk tim.
Jalankan Rybbit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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