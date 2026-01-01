Habitica mengubah produktivitas menjadi game role-playing di mana menyelesaikan tugas dunia nyata akan menaikkan level karakter Anda, mendapatkan emas, dan membuka perlengkapan. Buat kebiasaan untuk melacak perilaku berulang, tugas harian untuk tugas yang diatur ulang setiap hari, dan daftar tugas untuk tujuan sekali pakai â€” melewatkan salah satunya akan mengurangi kesehatan avatar Anda, menciptakan akuntabilitas sejati melalui mekanisme game.

Fitur sosial memungkinkan Anda bergabung dengan guild, mengikuti tantangan, dan menjalankan misi kelompok di mana tim mengalahkan monster dengan menyelesaikan tugas bersama. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga semua data kebiasaan, progres karakter, dan riwayat sosial di bawah kendali Anda tanpa bergantung pada layanan publik.