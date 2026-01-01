Diskon Habitica hingga 69%

Deploy instan Habitica

Aplikasi produktivitas berkonsep game yang mengubah kebiasaan, tugas harian, dan daftar tugas menjadi petualangan RPG dengan progres karakter dan misi sosial.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Habitica

Pilih paket VPS untuk Habitica

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Habitica

Habitica mengubah produktivitas menjadi game role-playing di mana menyelesaikan tugas dunia nyata akan menaikkan level karakter Anda, mendapatkan emas, dan membuka perlengkapan. Buat kebiasaan untuk melacak perilaku berulang, tugas harian untuk tugas yang diatur ulang setiap hari, dan daftar tugas untuk tujuan sekali pakai â€” melewatkan salah satunya akan mengurangi kesehatan avatar Anda, menciptakan akuntabilitas sejati melalui mekanisme game.

Fitur sosial memungkinkan Anda bergabung dengan guild, mengikuti tantangan, dan menjalankan misi kelompok di mana tim mengalahkan monster dengan menyelesaikan tugas bersama. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga semua data kebiasaan, progres karakter, dan riwayat sosial di bawah kendali Anda tanpa bergantung pada layanan publik.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Habitica

Manajemen tugas RPG

Dapatkan pengalaman, emas, dan perlengkapan dengan menyelesaikan tugas nyata â€“ tingkatkan karakter Anda dengan cara yang sama seperti Anda meningkatkan kebiasaan Anda.

Kebiasaan dan Harian

Lacak perilaku yang dapat diulang melalui kebiasaan dan tetapkan tugas berulang dengan aktivitas harian yang diatur ulang setiap hari, dengan penalti kesehatan untuk item yang terlewat.

Misi Kelompok

Bekerja sama dengan teman atau kolega untuk mengalahkan monster bersama â€” setiap tugas yang diselesaikan memberikan kerusakan, membuat akuntabilitas kelompok benar-benar menyenangkan.

Sistem kelas

Aktifkan kelas Warrior, Mage, Rogue, atau Healer di level 10, masing-masing dengan kemampuan unik yang melengkapi gaya produktivitas yang berbeda.

Hadiah Kustom

Buat insentif pribadi yang terkait dengan penyelesaian tugas â€“ gunakan emas yang Anda peroleh untuk membuka hadiah nyata yang Anda tentukan sendiri.

Jalankan Habitica lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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