Deploy instan Habitica
Aplikasi produktivitas berkonsep game yang mengubah kebiasaan, tugas harian, dan daftar tugas menjadi petualangan RPG dengan progres karakter dan misi sosial.
Pilih paket VPS untuk Habitica
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Habitica
Habitica mengubah produktivitas menjadi game role-playing di mana menyelesaikan tugas dunia nyata akan menaikkan level karakter Anda, mendapatkan emas, dan membuka perlengkapan. Buat kebiasaan untuk melacak perilaku berulang, tugas harian untuk tugas yang diatur ulang setiap hari, dan daftar tugas untuk tujuan sekali pakai â€” melewatkan salah satunya akan mengurangi kesehatan avatar Anda, menciptakan akuntabilitas sejati melalui mekanisme game.
Fitur sosial memungkinkan Anda bergabung dengan guild, mengikuti tantangan, dan menjalankan misi kelompok di mana tim mengalahkan monster dengan menyelesaikan tugas bersama. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga semua data kebiasaan, progres karakter, dan riwayat sosial di bawah kendali Anda tanpa bergantung pada layanan publik.
Fitur utama Habitica
Manajemen tugas RPG
Dapatkan pengalaman, emas, dan perlengkapan dengan menyelesaikan tugas nyata â€“ tingkatkan karakter Anda dengan cara yang sama seperti Anda meningkatkan kebiasaan Anda.
Kebiasaan dan Harian
Lacak perilaku yang dapat diulang melalui kebiasaan dan tetapkan tugas berulang dengan aktivitas harian yang diatur ulang setiap hari, dengan penalti kesehatan untuk item yang terlewat.
Misi Kelompok
Bekerja sama dengan teman atau kolega untuk mengalahkan monster bersama â€” setiap tugas yang diselesaikan memberikan kerusakan, membuat akuntabilitas kelompok benar-benar menyenangkan.
Sistem kelas
Hadiah Kustom
Buat insentif pribadi yang terkait dengan penyelesaian tugas â€“ gunakan emas yang Anda peroleh untuk membuka hadiah nyata yang Anda tentukan sendiri.
Jalankan Habitica lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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