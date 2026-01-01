Shelfmark adalah aplikasi web self-hosted yang mencari buku dan audiobook dari berbagai sumber secara bersamaan â€” termasuk katalog web, indeks torrent, Usenet, dan saluran IRC â€” dan mengirimkan hasilnya ke manajer perpustakaan lokal Anda. Aplikasi ini mendukung akses multi-pengguna dengan sistem permintaan bawaan, sehingga anggota keluarga dapat menjelajahi dan mengirimkan permintaan unduhan tanpa memerlukan akun terpisah di setiap integrasi.

Shelfmark terintegrasi dengan Calibre, Calibre-Web, Grimmory, dan Audiobookshelf untuk menambahkan judul yang diunduh langsung ke perpustakaan Anda yang sudah ada. Semua konfigurasi dan riwayat disimpan dalam satu database SQLite di dalam direktori konfigurasi â€” tidak memerlukan layanan database eksternal.