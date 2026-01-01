Deploy Shelfmark dengan instalasi sekali klik.
Platform pencarian buku dan buku audio mandiri-hosting yang menemukan dan mengunduh judul dari berbagai sumber ke perpustakaan Anda.
Pilih paket VPS untuk Shelfmark
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shelfmark
Shelfmark adalah aplikasi web self-hosted yang mencari buku dan audiobook dari berbagai sumber secara bersamaan â€” termasuk katalog web, indeks torrent, Usenet, dan saluran IRC â€” dan mengirimkan hasilnya ke manajer perpustakaan lokal Anda. Aplikasi ini mendukung akses multi-pengguna dengan sistem permintaan bawaan, sehingga anggota keluarga dapat menjelajahi dan mengirimkan permintaan unduhan tanpa memerlukan akun terpisah di setiap integrasi.
Shelfmark terintegrasi dengan Calibre, Calibre-Web, Grimmory, dan Audiobookshelf untuk menambahkan judul yang diunduh langsung ke perpustakaan Anda yang sudah ada. Semua konfigurasi dan riwayat disimpan dalam satu database SQLite di dalam direktori konfigurasi â€” tidak memerlukan layanan database eksternal.
Fitur utama Shelfmark
Pencarian Buku Berbagai Sumber
Cari katalog web, pengindeks torrent, Usenet, dan saluran IRC secara bersamaan dan bandingkan hasilnya dari satu antarmuka.
Integrasi Library Manager
Hubungkan ke Calibre, Calibre-Web, Grimmory, atau Audiobookshelf untuk mengarahkan buku yang diunduh langsung ke perpustakaan Anda yang sudah ada.
Sistem permintaan multi-user
Anggota keluarga dapat menelusuri hasil pencarian dan mengirimkan permintaan unduhan melalui akun mereka sendiri tanpa akses langsung ke klien unduhan.
Otentikasi Fleksibel
Pilih dari tanpa autentikasi, akun pengguna bawaan, header reverse proxy, atau OIDC untuk memenuhi persyaratan keamanan jaringan Anda.
Standalone Deployment
SQLite menyimpan semua konfigurasi dan riwayat di dalam volume konfigurasi â€” tidak ada layanan database eksternal yang diperlukan untuk menjalankan Shelfmark.
Jalankan Shelfmark lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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