Deploy instan OpenCloud.
Platform open-source untuk sinkronisasi, berbagi, dan kolaborasi file â€“ alternatif yang berdaulat untuk Nextcloud dan Google Drive.
Pilih paket VPS untuk OpenCloud
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenCloud
OpenCloud adalah platform open-source modern untuk sinkronisasi file, berbagi, dan kolaborasi tim. Dibangun dengan Go untuk performa dan jejak sumber daya yang minimal, ini memberikan pengalaman penyimpanan cloud pribadi tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga atau infrastruktur vendor. Tidak seperti solusi sinkronisasi file lama, OpenCloud menyertakan penyedia identitas bawaan sehingga berjalan sebagai satu kontainer tanpa memerlukan database eksternal atau server LDAP.
Self-hosting OpenCloud di VPS Anda sendiri memberi Anda kedaulatan penuh atas file dan data kolaborasi Anda. Dokumen, foto, folder bersama, dan akun pengguna semuanya tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan platform dan tanpa langganan yang terikat pada akses data Anda.
Fitur utama OpenCloud
Deployment Container Tunggal
Manajemen identitas terintegrasi berarti OpenCloud diterapkan sebagai satu kontainer tanpa database eksternal atau server LDAP yang diperlukan.
File sinkronisasi dan berbagi
Sinkronkan file di seluruh klien desktop dan seluler, dan bagikan folder atau file individual dengan kontrol izin yang terperinci.
Akses WebDAV dan CalDAV
Pasang penyimpanan Anda sebagai drive jaringan melalui WebDAV dan kelola kalender serta kontak melalui protokol CalDAV dan CardDAV.
Klien Desktop dan Ponsel
Klien sinkronisasi resmi untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android menjaga file tetap tersedia di semua perangkat Anda.
Integrasi Collabora Office
Tambahkan Collabora Online untuk mengaktifkan pengeditan dokumen, spreadsheet, dan presentasi berbasis browser tanpa meninggalkan pengelola file Anda.
Kebijakan kata sandi terperinci
Terapkan panjang minimum, persyaratan kelas karakter, dan daftar kata sandi terlarang untuk memenuhi standar keamanan organisasi.
Jalankan OpenCloud lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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