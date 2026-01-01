OpenCloud adalah platform open-source modern untuk sinkronisasi file, berbagi, dan kolaborasi tim. Dibangun dengan Go untuk performa dan jejak sumber daya yang minimal, ini memberikan pengalaman penyimpanan cloud pribadi tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga atau infrastruktur vendor. Tidak seperti solusi sinkronisasi file lama, OpenCloud menyertakan penyedia identitas bawaan sehingga berjalan sebagai satu kontainer tanpa memerlukan database eksternal atau server LDAP.

Self-hosting OpenCloud di VPS Anda sendiri memberi Anda kedaulatan penuh atas file dan data kolaborasi Anda. Dokumen, foto, folder bersama, dan akun pengguna semuanya tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan platform dan tanpa langganan yang terikat pada akses data Anda.