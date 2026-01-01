TubeSync adalah tool bergaya PVR yang dihosting sendiri untuk YouTube yang memantau channel dan playlist, serta otomatis mendownload video baru saat dipublikasikan. Ini berfungsi seperti DVR untuk konten online, menjaga library media Anda tetap update tanpa intervensi manual.

Menghosting TubeSync sendiri di VPS berarti download berjalan terus-menerus di latar belakang saat perangkat Anda mati. Ini terintegrasi dengan server media Plex dan Jellyfin, menangani metadata dan thumbnail secara otomatis, serta mendukung filter kata kunci dan batasan kualitas untuk menghemat ruang penyimpanan.