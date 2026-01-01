Deploy TubeSync instan.
Secara otomatis menyinkronkan dan mengunduh channel dan playlist YouTube ke VPS Anda seperti PVR untuk video online.
Pilih paket VPS untuk TubeSync
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TubeSync
TubeSync adalah tool bergaya PVR yang dihosting sendiri untuk YouTube yang memantau channel dan playlist, serta otomatis mendownload video baru saat dipublikasikan. Ini berfungsi seperti DVR untuk konten online, menjaga library media Anda tetap update tanpa intervensi manual.
Menghosting TubeSync sendiri di VPS berarti download berjalan terus-menerus di latar belakang saat perangkat Anda mati. Ini terintegrasi dengan server media Plex dan Jellyfin, menangani metadata dan thumbnail secara otomatis, serta mendukung filter kata kunci dan batasan kualitas untuk menghemat ruang penyimpanan.
Fitur utama TubeSync
Sinkronisasi saluran otomatis
Pantau channel YouTube dan playlist serta unduh video baru secara otomatis segera setelah dipublikasikan.
Integrasi Plex & Jellyfin
Video yang diunduh diatur dengan metadata dan thumbnail yang tepat untuk impor yang lancar ke perpustakaan Plex atau Jellyfin.
Kontrol kualitas
Atur batas resolusi maksimum dan preferensi format untuk menyeimbangkan kualitas video dengan ruang penyimpanan yang tersedia.
Filter kata kunci
Saring video yang akan diunduh berdasarkan kata kunci judul, dengan mengecualikan konten yang tidak sesuai dengan minat Anda.
Jalankan TubeSync lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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