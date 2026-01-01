Deploy instan CryptPad.
Rangkaian aplikasi kantor kolaboratif yang terenkripsi ujung-ke-ujung, di mana server tidak pernah melihat konten dokumen Anda.
Pilih paket VPS untuk CryptPad
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CryptPad
CryptPad adalah suite kantor kolaboratif open-source yang terenkripsi end-to-end. Berbeda dengan editor cloud yang menyimpan dokumen dalam bentuk plaintext di server, CryptPad mengenkripsi semua data di browser sebelum mencapai server — artinya host tidak pernah memiliki akses ke apa pun yang ditulis, digambar, atau dibuat oleh pengguna. Arsitektur zero-knowledge ini membuatnya cocok untuk tim yang menangani informasi sensitif, organisasi yang tunduk pada regulasi data yang ketat, atau siapa pun yang menginginkan kolaborasi real-time tanpa harus mempercayakan konten mereka kepada penyedia layanan.
Self-hosting CryptPad di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas dokumen tim, data pengguna, dan penyimpanan — tanpa batas penggunaan, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan cloud eksternal.
Fitur utama CryptPad
Enkripsi tanpa pengetahuan
Semua konten dokumen dienkripsi di browser sebelum mencapai server, sehingga host, termasuk Anda, tidak akan pernah bisa membaca dokumen yang tersimpan.
Suite kantor lengkap
Buat dan berkolaborasi pada dokumen teks kaya, spreadsheet, presentasi, file kode, papan Kanban, papan tulis, dan formulir – semuanya secara real time.
Kolaborasi Pembicara Tamu
Bagikan dokumen apa pun melalui tautan dan kolaborator dapat mengedit tanpa mendaftar akun, sementara enkripsi end-to-end penuh tetap dipertahankan.
Drive tim
Atur dokumen ke dalam drive tim bersama dengan struktur folder dan izin akses terperinci untuk anggota atau grup yang berbeda.
Tanpa penyimpanan server plaintext
Meskipun server disusupi, data yang tersimpan tetap berupa ciphertext terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang hanya dipegang oleh klien.
Jalankan CryptPad lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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