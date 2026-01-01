CryptPad adalah suite kantor kolaboratif open-source yang terenkripsi end-to-end. Berbeda dengan editor cloud yang menyimpan dokumen dalam bentuk plaintext di server, CryptPad mengenkripsi semua data di browser sebelum mencapai server — artinya host tidak pernah memiliki akses ke apa pun yang ditulis, digambar, atau dibuat oleh pengguna. Arsitektur zero-knowledge ini membuatnya cocok untuk tim yang menangani informasi sensitif, organisasi yang tunduk pada regulasi data yang ketat, atau siapa pun yang menginginkan kolaborasi real-time tanpa harus mempercayakan konten mereka kepada penyedia layanan.

Self-hosting CryptPad di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas dokumen tim, data pengguna, dan penyimpanan — tanpa batas penggunaan, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan cloud eksternal.