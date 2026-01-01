Deploy instan draw.io.
Aplikasi diagram gratis, open-source untuk membuat diagram alir, diagram jaringan, UML, dan visualisasi arsitektur â€” sepenuhnya di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk draw.io
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan draw.io
draw.io (diagrams.net) adalah alat diagram gratis, open-source yang dipercaya oleh jutaan insinyur, arsitek, dan analis bisnis. Ini mendukung berbagai jenis diagram â€” diagram alir, diagram kelas UML, diagram entitas-relasi, peta jaringan dan infrastruktur, alur kerja BPMN, dan banyak lagi â€” semuanya dari editor berbasis browser yang canggih.
Self-hosting draw.io di VPS Anda sendiri berarti semua data diagram tetap berada dalam infrastruktur Anda. Tidak ada file yang dikirim ke server eksternal, menjadikannya pilihan utama bagi tim di industri yang diatur atau mereka yang memiliki persyaratan residensi data yang ketat. Image Docker bersifat stateless dan ringan, tanpa ketergantungan database.
Fitur utama draw.io
Nol dependensi eksternal
draw.io beroperasi sebagai kontainer tunggal tanpa status dan tidak memerlukan basis data â€“ data diagram tidak pernah meninggalkan server Anda.
Dukungan diagram yang luas
Buat flowchart, UML, diagram ER, peta jaringan, alur kerja BPMN, dan wireframe dari satu editor terpadu.
Integrasi penyimpanan cloud
Hubungkan ke Google Drive, Microsoft OneDrive, dan GitLab untuk menyimpan dan membuat versi diagram bersama file Anda yang sudah ada.
Ekspor sisi server
Ekspor diagram ke format PDF, PNG, SVG, dan Visio (.vsdx) langsung di server tanpa pemrosesan sisi klien.
Editor yang dapat digunakan secara offline
Berfungsi sepenuhnya secara offline dengan menambahkan
?offline=1 ke URL â€” ideal untuk lingkungan yang terisolasi atau terbatas.
Jalankan draw.io lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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