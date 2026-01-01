draw.io (diagrams.net) adalah alat diagram gratis, open-source yang dipercaya oleh jutaan insinyur, arsitek, dan analis bisnis. Ini mendukung berbagai jenis diagram â€” diagram alir, diagram kelas UML, diagram entitas-relasi, peta jaringan dan infrastruktur, alur kerja BPMN, dan banyak lagi â€” semuanya dari editor berbasis browser yang canggih.

Self-hosting draw.io di VPS Anda sendiri berarti semua data diagram tetap berada dalam infrastruktur Anda. Tidak ada file yang dikirim ke server eksternal, menjadikannya pilihan utama bagi tim di industri yang diatur atau mereka yang memiliki persyaratan residensi data yang ketat. Image Docker bersifat stateless dan ringan, tanpa ketergantungan database.