Deploy Speedtest Tracker in one click installation.
Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.
Pilih paket VPS untuk Speedtest Tracker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Speedtest Tracker
Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.
Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds â€” with no data shared with third-party analytics platforms.
Fitur utama Speedtest Tracker
Automated scheduling
Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.
Historical charts
Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.
Performance alerts
Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.
Lightweight SQLite backend
Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.
ISP accountability
Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.
Jalankan Speedtest Tracker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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