Deploy Infisical dengan instalasi sekali klik.
Platform open-source untuk mengelola secret serta menyinkronkan variable environment dan API key dengan aman lintas setiap proyek dan lingkungan.
Pilih paket VPS untuk Infisical
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Infisical
Infisical adalah platform manajemen secret open-source yang menggantikan file .env yang tersebar dan kredensial yang di-hardcode dengan satu sumber kebenaran yang dapat diaudit. Platform ini menyediakan UI web yang bersih, CLI, dan integrasi SDK untuk menyimpan, menyinkronkan, dan merotasi secret di seluruh lingkungan pengembangan, staging, dan produksi tanpa pernah melakukan commit nilai sensitif ke kontrol sumber.
Self-hosting Infisical berarti API key, kata sandi database, dan token layanan Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Anda mendapatkan jejak audit lengkap, kontrol akses berbasis peran, dan pembuatan versi secret pada hardware yang Anda kendalikan â€” tanpa biaya per-kursi dan tanpa risiko pelanggaran pihak ketiga yang mengekspos kredensial Anda.
Fitur utama Infisical
Penyimpanan Rahasia Terpusat
Simpan semua variabel lingkungan di seluruh proyek dan lingkungan di satu tempat dengan pemisahan proyek dan lingkungan yang sudah terintegrasi.
Log Audit Lengkap
Setiap pembacaan, penulisan, dan penghapusan rahasia dicatat dengan stempel waktu dan atribusi pengguna untuk kepatuhan dan respons insiden.
Integrasi CLI dan SDK
Suntikkan rahasia ke dalam proses apa pun saat runtime melalui CLI atau SDK native untuk Node.js, Python, Go, Ruby, dan lainnya tanpa memodifikasi kode aplikasi.
Penerapan versi rahasia
Setiap perubahan pada secret diberi versi, memungkinkan rollback ke nilai sebelumnya ketika deployment yang buruk perlu dibatalkan dengan cepat.
Dukungan CI/CD Pipeline
Integrasi bawaan dengan GitHub Actions, GitLab CI, Docker, dan Kubernetes menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan rahasia sebagai variabel pipeline teks biasa.
Jalankan Infisical lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.