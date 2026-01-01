Infisical adalah platform manajemen secret open-source yang menggantikan file .env yang tersebar dan kredensial yang di-hardcode dengan satu sumber kebenaran yang dapat diaudit. Platform ini menyediakan UI web yang bersih, CLI, dan integrasi SDK untuk menyimpan, menyinkronkan, dan merotasi secret di seluruh lingkungan pengembangan, staging, dan produksi tanpa pernah melakukan commit nilai sensitif ke kontrol sumber.

Self-hosting Infisical berarti API key, kata sandi database, dan token layanan Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Anda mendapatkan jejak audit lengkap, kontrol akses berbasis peran, dan pembuatan versi secret pada hardware yang Anda kendalikan â€” tanpa biaya per-kursi dan tanpa risiko pelanggaran pihak ketiga yang mengekspos kredensial Anda.