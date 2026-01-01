Deploy instan pretix.
Platform penjualan tiket sumber terbuka untuk konferensi, festival, lokakarya, dan acara apa pun dengan tiket fisik atau digital.
Pilih paket VPS untuk pretix
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan pretix
pretix adalah platform ticketing open-source yang kaya fitur, dibangun khusus untuk penyelenggara acara yang ingin menjual tiket tanpa membayar biaya per-tiket kepada layanan komersial seperti Eventbrite atau Ticketmaster. Dibangun dan dikelola oleh pretix GmbH di Jerman, platform ini mendukung ribuan acara di seluruh dunia â€” mulai dari lokakarya kecil hingga konferensi dan festival besar â€” dan dirancang untuk menangani momen penjualan dengan lalu lintas tinggi tanpa mengalami gangguan.
Self-hosting pretix di VPS Anda sendiri menjaga data peserta, konfigurasi pembayaran, dan pendapatan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Alih-alih menyerahkan persentase dari setiap tiket kepada gateway pihak ketiga, Anda membayar biaya hosting tetap â€” dan Anda tetap sepenuhnya patuh terhadap GDPR dengan menyimpan data pribadi di dalam infrastruktur yang Anda kelola.
Fitur utama pretix
Penjualan tiket fleksibel
Jual tiket berbayar, gratis, dan berbasis donasi dengan kuota, voucher, pemilihan kursi, dan ketersediaan berdasarkan waktu di berbagai acara dari satu toko.
Pembayaran bawaan
Integrasi bawaan dengan Stripe, PayPal, SEPA, transfer bank, dan banyak gateway lainnya, tidak memerlukan marketplace plugin pihak ketiga.
Denah Tempat Duduk
Pemilihan kursi interaktif visual dengan kategori, diferensiasi harga, dan kursi aksesibilitas untuk teater, aula, dan stadion.
Check-in di lokasi
Aplikasi pemindai seluler dan desktop pendamping memvalidasi tiket berkode QR di pintu masuk, termasuk mode offline untuk tempat dengan konektivitas buruk.
Toko Multibahasa
Sediakan toko tiket yang terlokalisasi dalam lebih dari 30 bahasa dengan email, tata letak tiket, dan alur pembayaran yang diterjemahkan secara siap pakai.
REST API dan Webhooks
Integrasikan pretix dengan CRM, sistem akuntansi, dan pencetakan lencana melalui API REST yang terdokumentasi dan webhook berbasis peristiwa.
Jalankan pretix lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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