pretix adalah platform ticketing open-source yang kaya fitur, dibangun khusus untuk penyelenggara acara yang ingin menjual tiket tanpa membayar biaya per-tiket kepada layanan komersial seperti Eventbrite atau Ticketmaster. Dibangun dan dikelola oleh pretix GmbH di Jerman, platform ini mendukung ribuan acara di seluruh dunia â€” mulai dari lokakarya kecil hingga konferensi dan festival besar â€” dan dirancang untuk menangani momen penjualan dengan lalu lintas tinggi tanpa mengalami gangguan.

Self-hosting pretix di VPS Anda sendiri menjaga data peserta, konfigurasi pembayaran, dan pendapatan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Alih-alih menyerahkan persentase dari setiap tiket kepada gateway pihak ketiga, Anda membayar biaya hosting tetap â€” dan Anda tetap sepenuhnya patuh terhadap GDPR dengan menyimpan data pribadi di dalam infrastruktur yang Anda kelola.