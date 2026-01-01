Alternatif Zapier sumber terbuka untuk menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan alur kerja tanpa coding.
Pilih paket VPS untuk Automatisch
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Automatisch
Automatisch adalah platform otomatisasi proses kerja open-source yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui interface visual tanpa kode. Seperti Zapier atau Make, Anda membuat alur yang memicu tindakan di berbagai layanan — tetapi dengan Automatisch, semua data dan logika otomatisasi Anda tetap berada di server Anda sendiri tanpa harga per tugas atau batas penggunaan.
Dengan self-hosting Automatisch, kredensial API, data proses kerja, dan logika bisnis Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan proses kerja, Redis untuk antrean tugas, dan proses worker khusus untuk eksekusi latar belakang yang andal. Login dengan kredensial default dan segera ubah dari pengaturan.
Fitur utama Automatisch
Pembangun alur visual
Buat alur kerja otomatisasi dengan menghubungkan pemicu dan tindakan dalam antarmuka seret dan lepas tanpa menulis kode.
Integrasi Aplikasi
Terhubung ke layanan populer seperti Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, dan banyak lagi melalui konektor bawaan.
Pemicu webhook
Mulai workflow dari event eksternal menggunakan webhook masuk untuk otomatisasi real-time dari sumber mana pun.
Logika kondisional
Tambahkan filter dan kondisi ke alur kerja agar tindakan hanya dieksekusi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
Pekerja latar belakang
Proses pekerja khusus memastikan eksekusi yang andal untuk tugas otomatisasi yang berjalan lama dan terjadwal.
Jalankan Automatisch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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