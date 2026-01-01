Automatisch adalah platform otomatisasi proses kerja open-source yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui interface visual tanpa kode. Seperti Zapier atau Make, Anda membuat alur yang memicu tindakan di berbagai layanan — tetapi dengan Automatisch, semua data dan logika otomatisasi Anda tetap berada di server Anda sendiri tanpa harga per tugas atau batas penggunaan.

Dengan self-hosting Automatisch, kredensial API, data proses kerja, dan logika bisnis Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan proses kerja, Redis untuk antrean tugas, dan proses worker khusus untuk eksekusi latar belakang yang andal. Login dengan kredensial default dan segera ubah dari pengaturan.