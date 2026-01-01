Deploy instan Canarytokens.
Sistem token honeypot sumber terbuka yang secara diam-diam memberi tahu Anda ketika seseorang mengakses data, file, atau kredensial Anda.
Pilih paket VPS untuk Canarytokens
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Canarytokens
Canarytokens adalah sistem honeypot sumber terbuka yang memungkinkan Anda membuat jebakan tak terlihat di seluruh infrastruktur Anda. Hasilkan token pelacak dalam bentuk URL, nama DNS, dokumen, alamat email, konfigurasi WireGuard, dan lainnya — lalu sematkan di file, sistem, atau konfigurasi jaringan yang sensitif. Saat penyerang atau pengguna tidak sah berinteraksi dengan token, Anda akan menerima peringatan instan dengan detail tentang akses tersebut.
Tidak seperti deteksi intrusi tradisional, Canarytokens tidak memerlukan agen, pemantauan log, dan pengaturan yang rumit. Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas data peringatan Anda dan memungkinkan Anda menghasilkan token tak terbatas tanpa batasan langganan.
Fitur utama Canarytokens
Peringatan pelanggaran instan
Terima notifikasi instan saat token terpicu, memberikan Anda peringatan dini tentang akses tidak sah atau kebocoran data.
Puluhan jenis token
Buat honeypot sebagai URL, entri DNS, dokumen Word, PDF, kunci AWS, alamat email, konfigurasi WireGuard, dan lainnya untuk mencakup setiap permukaan serangan.
Deteksi tanpa agen
Token berfungsi tanpa menginstal perangkat lunak apa pun pada sistem yang dipantau — cukup letakkan token dan tunggu peringatan.
Kontrol hosting mandiri
Jalankan server Canarytokens Anda sendiri untuk menjaga semua data insiden tetap pribadi, menghasilkan token tak terbatas, dan menyesuaikan notifikasi sesuai kebutuhan Anda.
Riwayat insiden lengkap
Setiap token yang terpicu merekam alamat IP, agen pengguna, cap waktu, dan data geolokasi untuk investigasi forensik.
Jalankan Canarytokens lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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