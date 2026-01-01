Canarytokens adalah sistem honeypot sumber terbuka yang memungkinkan Anda membuat jebakan tak terlihat di seluruh infrastruktur Anda. Hasilkan token pelacak dalam bentuk URL, nama DNS, dokumen, alamat email, konfigurasi WireGuard, dan lainnya — lalu sematkan di file, sistem, atau konfigurasi jaringan yang sensitif. Saat penyerang atau pengguna tidak sah berinteraksi dengan token, Anda akan menerima peringatan instan dengan detail tentang akses tersebut.

Tidak seperti deteksi intrusi tradisional, Canarytokens tidak memerlukan agen, pemantauan log, dan pengaturan yang rumit. Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas data peringatan Anda dan memungkinkan Anda menghasilkan token tak terbatas tanpa batasan langganan.