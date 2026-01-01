Deploy instan Emby.
Server media pribadi yang mengatur dan melakukan streaming video, musik, dan foto Anda ke perangkat apa pun dari mana saja.
Pilih paket VPS untuk Emby
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Emby
Emby adalah server media pribadi yang komprehensif yang menyatukan seluruh koleksi media Anda â€” film, acara TV, musik, dan foto â€” ke dalam satu platform terpadu. Emby secara otomatis mengonversi dan melakukan streaming konten ke perangkat apa pun, dengan transcoding real-time yang memastikan pemutaran lancar terlepas dari kemampuan klien atau kondisi jaringan.
Menghosting Emby di VPS Anda sendiri memberi Anda ketersediaan 24/7, kecepatan upload kelas enterprise untuk streaming jarak jauh, dan sumber daya transcoding khusus untuk beberapa penonton secara bersamaan. Pustaka media dan metadata Anda tetap sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa tingkatan langganan yang membatasi pemutaran atau penyimpanan.
Fitur utama Emby
Otomatis Transcoding
Konversi video dan audio real-time memastikan pemutaran yang lancar di perangkat apa pun, terlepas dari format file asli atau kemampuan klien.
TV Langsung dan DVR
Saksikan siaran televisi langsung dan jadwalkan rekaman dengan DVR bawaan, menggantikan langganan TV kabel tradisional dengan solusi yang dikelola sendiri.
Mobile Sinkronisasi
Unduh media ke smartphone dan tablet untuk ditonton secara offline, menjaga konten tetap dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet.
Kontrol Orang Tua
Atur pembatasan konten per pengguna dan jadwal tontonan untuk menciptakan lingkungan media yang aman dan sesuai usia untuk setiap anggota keluarga.
Bantuan Multi Perpustakaan
Atur film, TV, musik, dan foto ke dalam pustaka terpisah dengan metadata kaya, karya seni, dan peringkat yang diambil secara otomatis.
Jalankan Emby lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.