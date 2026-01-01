Emby adalah server media pribadi yang komprehensif yang menyatukan seluruh koleksi media Anda â€” film, acara TV, musik, dan foto â€” ke dalam satu platform terpadu. Emby secara otomatis mengonversi dan melakukan streaming konten ke perangkat apa pun, dengan transcoding real-time yang memastikan pemutaran lancar terlepas dari kemampuan klien atau kondisi jaringan.

Menghosting Emby di VPS Anda sendiri memberi Anda ketersediaan 24/7, kecepatan upload kelas enterprise untuk streaming jarak jauh, dan sumber daya transcoding khusus untuk beberapa penonton secara bersamaan. Pustaka media dan metadata Anda tetap sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa tingkatan langganan yang membatasi pemutaran atau penyimpanan.