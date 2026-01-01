Deploy instan Datasette.
Alat open-source untuk menjelajahi, memublikasikan, dan membagikan database SQLite sebagai website interaktif dan API.
Pilih paket VPS untuk Datasette
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Datasette
Datasette adalah multi-tool open-source untuk menjelajahi dan memublikasikan data. Datasette mengambil file database SQLite dan langsung mengubahnya menjadi website interaktif yang dapat dicari dengan JSON API bawaan â€” tanpa memerlukan pemrograman back-end. Jurnalis, peneliti, dan tim data menggunakan Datasette untuk membagikan dataset secara publik, membangun aplikasi berbasis data, dan membuat prototipe dashboard analitik tanpa mengelola infrastruktur yang kompleks.
Self-hosting Datasette di VPS Anda sendiri menjaga kontrol penuh atas dataset sensitif, memungkinkan Anda menginstal plugin kustom untuk visualisasi dan autentikasi, dan memberi Anda URL permanen yang dapat dibagikan untuk setiap query dan tampilan tabel yang berisi data Anda.
Fitur utama Datasette
Publikasi data instan
Letakkan file database SQLite apa pun ke dalam volume data dan Datasette akan segera menyajikannya sebagai website yang dapat dijelajahi dan dicari.
JSON API bawaan
Setiap tabel, kueri, dan baris secara otomatis dapat diakses sebagai endpoint API JSON, sehingga memudahkan Anda untuk membangun aplikasi di atas data Anda.
Penjelajah SQL canggih
Jalankan kueri SQL apa pun langsung di browser dengan editor kueri interaktif dan tabel hasil yang diformat.
Ekosistem plugin
Kembangkan Datasette dengan lebih dari 100 plugin komunitas untuk pembuatan grafik, peta, autentikasi, pencarian teks lengkap, dan format ekspor kustom.
Penjelajahan berfaset
Faset dan filter yang dihasilkan secara otomatis memungkinkan pengguna menelusuri dataset besar tanpa perlu menulis SQL.
Jalankan Datasette lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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