Datasette adalah multi-tool open-source untuk menjelajahi dan memublikasikan data. Datasette mengambil file database SQLite dan langsung mengubahnya menjadi website interaktif yang dapat dicari dengan JSON API bawaan â€” tanpa memerlukan pemrograman back-end. Jurnalis, peneliti, dan tim data menggunakan Datasette untuk membagikan dataset secara publik, membangun aplikasi berbasis data, dan membuat prototipe dashboard analitik tanpa mengelola infrastruktur yang kompleks.

Self-hosting Datasette di VPS Anda sendiri menjaga kontrol penuh atas dataset sensitif, memungkinkan Anda menginstal plugin kustom untuk visualisasi dan autentikasi, dan memberi Anda URL permanen yang dapat dibagikan untuk setiap query dan tampilan tabel yang berisi data Anda.