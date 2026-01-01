HandBrake adalah transcoder video open-source yang paling banyak digunakan, yang mampu mengonversi hampir semua format video menjadi output modern yang kompatibel secara luas seperti MP4 dan MKV. Deployment ini menjalankan HandBrake di dalam container Docker dan mengalirkan antarmuka grafis lengkapnya ke browser Anda menggunakan noVNC â€” tidak memerlukan instalasi desktop. Anda mendapatkan UI HandBrake yang lengkap dengan semua preset encoding-nya, dukungan subtitle, penanda bab, dan opsi akselerasi hardware, yang dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser modern.

Container ini menyertakan fitur watch folder yang secara otomatis mengonversi file video apa pun yang Anda masukkan ke dalam direktori input yang ditentukan, sehingga memudahkan untuk menjalankan tugas batch tanpa pengawasan di VPS Anda.