Deploy instan HandBrake.
Transcoder video open-source yang dapat diakses dari browser mana pun, dengan konversi batch dan pemrosesan watch-folder otomatis.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HandBrake
HandBrake adalah transcoder video open-source yang paling banyak digunakan, yang mampu mengonversi hampir semua format video menjadi output modern yang kompatibel secara luas seperti MP4 dan MKV. Deployment ini menjalankan HandBrake di dalam container Docker dan mengalirkan antarmuka grafis lengkapnya ke browser Anda menggunakan noVNC â€” tidak memerlukan instalasi desktop. Anda mendapatkan UI HandBrake yang lengkap dengan semua preset encoding-nya, dukungan subtitle, penanda bab, dan opsi akselerasi hardware, yang dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser modern.
Container ini menyertakan fitur watch folder yang secara otomatis mengonversi file video apa pun yang Anda masukkan ke dalam direktori input yang ditentukan, sehingga memudahkan untuk menjalankan tugas batch tanpa pengawasan di VPS Anda.
Fitur utama HandBrake
GUI (Graphical User Interface) berbasis browser
Antarmuka desktop HandBrake lengkap mengalir langsung ke browser Anda melalui noVNC â€” akses dari mana saja tanpa menginstal software apa pun secara lokal.
Folder Pantau Otomatis
File yang ditempatkan di folder pantauan secara otomatis diantrekan dan dikonversi di latar belakang, memungkinkan pemrosesan batch tanpa pengawasan tanpa interaksi manual.
Dukungan Format Luas
Menerima hampir semua format sumber video dan mengonversinya ke MP4, MKV, atau WebM dengan kontrol yang tepat atas codec, bitrate, resolusi, dan trek audio.
Encoding preset
Puluhan preset bawaan menargetkan perangkat tertentu dan tingkat kualitas â€” mulai dari profil yang dioptimalkan untuk streaming hingga enkode arsip berkualitas tinggi â€” mengurangi waktu penyiapan.
Dukungan Subtitle dan Bab
Impor, sematkan, atau teruskan trek subtitle dan penanda bab selama konversi, mempertahankan metadata dari file sumber asli.
Jalankan HandBrake lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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