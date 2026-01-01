Ever Gauzy adalah platform manajemen bisnis open-source yang menyatukan ERP, CRM, HRM, ATS, dan manajemen proyek ke dalam satu ruang kerja. Platform ini dirancang untuk agensi, konsultan, dan tim berbasis layanan yang perlu melacak waktu, mengelola penggajian, menjalankan pipeline penjualan, dan melaporkan profitabilitas tanpa harus menggabungkan lima langganan SaaS terpisah.

Self-hosting Gauzy di VPS Anda sendiri menjaga data klien, kontrak, invoice, dan catatan HR di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa vendor lock-in. Platform ini dikembangkan secara aktif oleh Ever Co., dengan ribuan kontributor di GitHub dan lisensi open-source yang memungkinkan self-hosting komersial.