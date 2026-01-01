Deploy Ever Gauzy instan.
Platform bisnis open-source yang menggabungkan ERP, CRM, HRM, ATS, dan manajemen proyek dalam satu ruang kerja.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ever Gauzy
Ever Gauzy adalah platform manajemen bisnis open-source yang menyatukan ERP, CRM, HRM, ATS, dan manajemen proyek ke dalam satu ruang kerja. Platform ini dirancang untuk agensi, konsultan, dan tim berbasis layanan yang perlu melacak waktu, mengelola penggajian, menjalankan pipeline penjualan, dan melaporkan profitabilitas tanpa harus menggabungkan lima langganan SaaS terpisah.
Self-hosting Gauzy di VPS Anda sendiri menjaga data klien, kontrak, invoice, dan catatan HR di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa vendor lock-in. Platform ini dikembangkan secara aktif oleh Ever Co., dengan ribuan kontributor di GitHub dan lisensi open-source yang memungkinkan self-hosting komersial.
Fitur utama Ever Gauzy
Suite ERP terpadu
Modul keuangan, inventaris, pembelian, dan akuntansi berbagi model data tunggal sehingga laporan selalu mencerminkan angka yang sama di seluruh departemen.
CRM bawaan
Lacak prospek, kesepakatan, kontak, dan pipeline bersamaan dengan penagihan dan penyelesaian proyek tanpa mengekspor data antar alat yang terpisah.
HRM dan ATS
Kelola karyawan, kandidat, cuti, kontrak, dan seluruh alur perekrutan mulai dari publikasi lowongan kerja hingga orientasi karyawan di satu tempat.
Pencatatan waktu dan lembar waktu
Pelacakan waktu bawaan dengan entri manual dan otomatis langsung terintegrasi ke dalam penggajian, penagihan, dan laporan profitabilitas proyek.
Ruang kerja multi-tenant
Jalankan beberapa organisasi dan tim dalam satu deployment dengan data, izin, dan penagihan terpisah untuk setiap tenant.
API integrasi terbuka
REST dan GraphQL API plus integrasi webhook dengan GitHub, Hubstaff, Upwork, dan Make.com memungkinkan Anda memperluas Gauzy agar sesuai dengan alur kerja yang sudah ada.
Jalankan Ever Gauzy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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