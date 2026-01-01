phpMyAdmin adalah tool administrasi berbasis web yang paling banyak digunakan untuk database MySQL dan MariaDB, dipercaya oleh jutaan developer dan administrator database selama lebih dari dua dekade. Tool ini menyediakan interface grafis yang komprehensif untuk menelusuri data, menjalankan query SQL, mengelola tabel dan indeks, mengelola hak akses pengguna, serta mengimpor atau mengekspor data, semuanya tanpa akses command-line.

Deployment ini berjalan dalam mode server arbitrer, memungkinkan Anda terhubung ke instance MySQL atau MariaDB mana pun dengan memasukkan kredensialnya saat login. Self-hosting phpMyAdmin di VPS Anda sendiri menjaga lalu lintas database tetap di dalam jaringan Anda dan menyediakan akses yang selalu tersedia dan aman di balik HTTPS.