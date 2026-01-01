Deploy instan phpMyAdmin.
Alat administrasi berbasis web untuk mengelola database MySQL dan MariaDB melalui antarmuka grafis yang intuitif.
Pilih paket VPS untuk phpMyAdmin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan phpMyAdmin
phpMyAdmin adalah tool administrasi berbasis web yang paling banyak digunakan untuk database MySQL dan MariaDB, dipercaya oleh jutaan developer dan administrator database selama lebih dari dua dekade. Tool ini menyediakan interface grafis yang komprehensif untuk menelusuri data, menjalankan query SQL, mengelola tabel dan indeks, mengelola hak akses pengguna, serta mengimpor atau mengekspor data, semuanya tanpa akses command-line.
Deployment ini berjalan dalam mode server arbitrer, memungkinkan Anda terhubung ke instance MySQL atau MariaDB mana pun dengan memasukkan kredensialnya saat login. Self-hosting phpMyAdmin di VPS Anda sendiri menjaga lalu lintas database tetap di dalam jaringan Anda dan menyediakan akses yang selalu tersedia dan aman di balik HTTPS.
Fitur utama phpMyAdmin
Manajemen database visual
Menjelajahi, mencari, mengedit, dan menghapus data di seluruh database dan tabel melalui antarmuka web yang intuitif.
Editor kueri SQL
Jalankan kueri dengan penyorotan sintaks, autocompletion, dan pembuat kueri visual untuk operasi yang kompleks.
Impor dan ekspor
Pindahkan data masuk dan keluar menggunakan SQL, CSV, XML, JSON, dan format populer lainnya dengan opsi yang dapat dikonfigurasi.
Pengelolaan hak akses pengguna
Buat dan kelola akun pengguna database dengan kontrol izin terperinci di seluruh server MySQL.
Dukungan multi-server
Hubungkan ke instans MySQL dan MariaDB yang berbeda dari satu deployment phpMyAdmin menggunakan mode server arbitrer.
Pemantauan Server
Lihat statistik database dan tabel, lacak metrik status server, dan pantau performa secara real time.
Jalankan phpMyAdmin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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