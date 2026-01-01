Deploy instan GoCD.
Server pengiriman berkelanjutan sumber terbuka dengan pemodelan pipeline yang canggih, pemetaan aliran nilai, dan manajemen dependensi untuk alur kerja rilis yang kompleks.
Pilih paket VPS untuk GoCD
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GoCD
GoCD adalah server pengiriman berkelanjutan yang dikembangkan oleh ThoughtWorks yang melampaui CI dasar untuk memodelkan seluruh pipeline pengiriman software. Kekuatan utamanya adalah kemampuan untuk mendefinisikan pipeline yang kompleks dengan dependensi fan-in dan fan-out, memungkinkan tim untuk merepresentasikan dengan tepat bagaimana kode bergerak dari commit ke produksi di berbagai tahap, lingkungan, dan jalur paralel.
Tampilan Value Stream Map memberikan tim visualisasi real-time setiap build dan deployment di seluruh pipeline, memudahkan identifikasi bottleneck dan memahami status setiap rilis. GoCD berjalan melalui arsitektur server-dan-agen yang ringan, sehingga kapasitas build dapat diskalakan hanya dengan menambahkan lebih banyak agen. Self-hosting memastikan konfigurasi pipeline, artefak, dan riwayat deployment Anda tetap sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Fitur utama GoCD
Value Stream Mapping
Visualisasikan setiap build dan deployment di seluruh pipeline secara real time, sehingga hambatan dan status rilis langsung terlihat.
Pemodelan pipeline
Memodelkan dependensi fan-in dan fan-out yang kompleks antara pipeline untuk merepresentasikan secara akurat bagaimana kode mengalir dari commit ke produksi.
Eksekusi Paralel
Jalankan beberapa tahap dan tugas secara paralel dalam pipeline untuk mengurangi waktu build dan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur.
Penskalaan berbasis agen
Tambahkan agen build untuk menskalakan kapasitas secara horizontal â€“ setiap agen mengambil pekerjaan dari server dan menjalankannya secara mandiri.
Pipeline sebagai kode
Simpan konfigurasi pipeline di repositori git Anda dan biarkan GoCD secara otomatis menyinkronkan serta menerapkan perubahan pada setiap push.
Jalankan GoCD lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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