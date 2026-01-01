GoCD adalah server pengiriman berkelanjutan yang dikembangkan oleh ThoughtWorks yang melampaui CI dasar untuk memodelkan seluruh pipeline pengiriman software. Kekuatan utamanya adalah kemampuan untuk mendefinisikan pipeline yang kompleks dengan dependensi fan-in dan fan-out, memungkinkan tim untuk merepresentasikan dengan tepat bagaimana kode bergerak dari commit ke produksi di berbagai tahap, lingkungan, dan jalur paralel.

Tampilan Value Stream Map memberikan tim visualisasi real-time setiap build dan deployment di seluruh pipeline, memudahkan identifikasi bottleneck dan memahami status setiap rilis. GoCD berjalan melalui arsitektur server-dan-agen yang ringan, sehingga kapasitas build dapat diskalakan hanya dengan menambahkan lebih banyak agen. Self-hosting memastikan konfigurasi pipeline, artefak, dan riwayat deployment Anda tetap sepenuhnya di bawah kendali Anda.