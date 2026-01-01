Deploy instan Shynet.
Platform analitik web yang menghargai privasi, berfungsi tanpa cookie, dan memberikan Anda kepemilikan data penuh.
Pilih paket VPS untuk Shynet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shynet
Shynet adalah platform analitik web yang di-hosting sendiri, dirancang untuk pemilik website yang peduli privasi. Tidak seperti alat analitik komersial, Shynet melacak perilaku pengunjung tanpa cookie, fingerprinting, atau pengumpulan data pribadi, sehingga sepenuhnya mematuhi GDPR dan peraturan privasi serupa tanpa spanduk cookie atau dialog persetujuan.
Menerapkan Shynet di VPS Anda sendiri berarti data pengunjung Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda mendapatkan metrik yang bersih dan bermakna â€” sesi, perujuk, waktu muat, dan data geografis â€” sambil menghormati privasi pengguna Anda dan mempertahankan kepemilikan penuh atas analitik Anda.
Fitur utama Shynet
Pelacakan tanpa cookie
Mengumpulkan analitik tanpa cookie atau fingerprinting, menghilangkan kebutuhan akan banner persetujuan dan menjaga Anda tetap patuh terhadap GDPR dan CCPA.
Kepemilikan data Self-hosted
Semua data pengunjung tersimpan di VPS Anda â€“ tidak ada pembagian dengan pihak ketiga, tidak ada broker data, tidak ada keterikatan platform.
Skrip sematan ringan
Satu cuplikan JavaScript atau pelacak piksel 1x1 tanpa JS terintegrasi dengan website apa pun atau generator situs statis.
Manajemen multi-situs
Kelola analitik untuk beberapa website dari satu dashboard, dengan kontrol akses per situs untuk tim.
Data sesi real-time
Lihat sesi aktif, sumber rujukan, waktu muat halaman, dan distribusi geografis secara real-time.
Jalankan Shynet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.