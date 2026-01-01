Shynet adalah platform analitik web yang di-hosting sendiri, dirancang untuk pemilik website yang peduli privasi. Tidak seperti alat analitik komersial, Shynet melacak perilaku pengunjung tanpa cookie, fingerprinting, atau pengumpulan data pribadi, sehingga sepenuhnya mematuhi GDPR dan peraturan privasi serupa tanpa spanduk cookie atau dialog persetujuan.

Menerapkan Shynet di VPS Anda sendiri berarti data pengunjung Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda mendapatkan metrik yang bersih dan bermakna â€” sesi, perujuk, waktu muat, dan data geografis â€” sambil menghormati privasi pengguna Anda dan mempertahankan kepemilikan penuh atas analitik Anda.