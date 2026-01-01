Deploy Kapowarr instan.
Manajer perpustakaan komik yang dihosting sendiri yang secara otomatis mengunduh, mengatur, dan mengelola koleksi komik digital Anda.
Pilih paket VPS untuk Kapowarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kapowarr
Kapowarr adalah manajer perpustakaan komik self-hosted yang dibangun untuk ekosistem arr, dirancang untuk mengotomatiskan pengunduhan, penggantian nama, dan pengorganisasian isu komik digital, volume, dan novel grafis. Seperti Sonarr untuk acara TV atau Radarr untuk film, Kapowarr memungkinkan Anda menambahkan judul yang ingin Anda ikuti dan kemudian secara otomatis mencari serta mengunduh isu baru saat tersedia dari berbagai sumber yang didukung.
Aplikasi ini dapat mengimpor perpustakaan komik yang sudah ada, mengonversi format file, dan mengatur file sesuai dengan skema penamaan yang dapat disesuaikan. Menjalankan Kapowarr di VPS menjaga perpustakaan Anda dapat diakses dari mana saja sekaligus mengotomatiskan pekerjaan pemeliharaan yang jika tidak, akan membutuhkan upaya manual berkelanjutan.
Fitur utama Kapowarr
Unduhan isu otomatis
Tambahkan volume yang ingin Anda ikuti dan Kapowarr secara otomatis mencari serta mengunduh edisi baru saat dirilis.
Impor dan pengorganisasian pustaka
Impor perpustakaan komik yang sudah ada dan biarkan Kapowarr mengganti nama, memindahkan, serta mengatur file sesuai dengan skema penamaan pilihan Anda.
Pengunduhan multi-sumber
Unduh dari tautan DDL, Pixeldrain, Mega, dan banyak sumber lainnya dengan preferensi kualitas dan format yang dapat dikonfigurasi.
Konversi Format
Secara otomatis ekstrak dan konversi file arsip yang diunduh ke format komik pilihan Anda selama proses impor.
Pencarian manual dan otomatis
Gunakan pencarian terpantau sekali klik untuk mengambil seluruh volume secara otomatis, atau jelajahi dan pilih rilis tertentu dengan pencarian manual.
Jalankan Kapowarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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