Kapowarr adalah manajer perpustakaan komik self-hosted yang dibangun untuk ekosistem arr, dirancang untuk mengotomatiskan pengunduhan, penggantian nama, dan pengorganisasian isu komik digital, volume, dan novel grafis. Seperti Sonarr untuk acara TV atau Radarr untuk film, Kapowarr memungkinkan Anda menambahkan judul yang ingin Anda ikuti dan kemudian secara otomatis mencari serta mengunduh isu baru saat tersedia dari berbagai sumber yang didukung.

Aplikasi ini dapat mengimpor perpustakaan komik yang sudah ada, mengonversi format file, dan mengatur file sesuai dengan skema penamaan yang dapat disesuaikan. Menjalankan Kapowarr di VPS menjaga perpustakaan Anda dapat diakses dari mana saja sekaligus mengotomatiskan pekerjaan pemeliharaan yang jika tidak, akan membutuhkan upaya manual berkelanjutan.