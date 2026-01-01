Diskon Pydio Cells hingga 69%

Deploy instan Pydio Cells.

Platform berbagi file dan kolaborasi dokumen Self-hosted dengan ruang kerja tim, tautan publik, dan UI web modern.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Pydio Cells.

Pilih paket VPS untuk Pydio Cells

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Pydio Cells

Pydio Cells adalah platform kolaborasi konten yang di-hosting sendiri, penerus modern dari PydioShare. Ini menggabungkan berbagi file yang aman, ruang kerja tim, pembuatan tautan publik, pratinjau dokumen dalam browser, dan kontrol akses terperinci di balik backend berbasis Go yang cepat dan antarmuka web yang rapi yang bersaing ketat dengan penawaran komersial seperti Box, Dropbox Business, dan SharePoint.

Hosting sendiri Pydio Cells di VPS menjaga dokumen sensitif Anda, ruang kerja tim, dan tautan berbagi eksternal sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna, tanpa batasan penyimpanan, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan atau harga kapan saja.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Pydio Cells

Tim ruang kerja dan peran

Buat ruang kerja per tim dengan kontrol akses berbasis peran yang terperinci, sehingga orang yang tepat melihat folder yang tepat tanpa perlu mengatur izin secara manual.

Tautan publik

Hasilkan tautan unduh atau unggah yang dapat dibagikan dengan opsi kata sandi, tanggal kedaluwarsa, dan batas unduhan â€“ ideal untuk mengirim file ke klien eksternal.

Pratinjau file di browser

Pratinjau PDF, gambar, video, audio, dan dokumen Office langsung di browser tanpa perlu mengunduh terlebih dahulu atau menginstal penampil bawaan.

WebDAV dan akses S3

Sambungkan dari klien sinkronisasi desktop, aplikasi seluler, dan alat yang kompatibel dengan S3 sehingga konten yang sama tersedia di setiap alur kerja.

Umpan aktivitas dan pencarian

Aliran aktivitas per ruang kerja ditambah pencarian teks lengkap di seluruh dokumen membantu tim tetap mengetahui apa yang berubah dan menemukan konten dengan cepat.

Jalankan Pydio Cells lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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