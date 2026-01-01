Pydio Cells adalah platform kolaborasi konten yang di-hosting sendiri, penerus modern dari PydioShare. Ini menggabungkan berbagi file yang aman, ruang kerja tim, pembuatan tautan publik, pratinjau dokumen dalam browser, dan kontrol akses terperinci di balik backend berbasis Go yang cepat dan antarmuka web yang rapi yang bersaing ketat dengan penawaran komersial seperti Box, Dropbox Business, dan SharePoint.

Hosting sendiri Pydio Cells di VPS menjaga dokumen sensitif Anda, ruang kerja tim, dan tautan berbagi eksternal sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna, tanpa batasan penyimpanan, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan atau harga kapan saja.