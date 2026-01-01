Deploy instan Pydio Cells.
Platform berbagi file dan kolaborasi dokumen Self-hosted dengan ruang kerja tim, tautan publik, dan UI web modern.
Pilih paket VPS untuk Pydio Cells
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pydio Cells
Pydio Cells adalah platform kolaborasi konten yang di-hosting sendiri, penerus modern dari PydioShare. Ini menggabungkan berbagi file yang aman, ruang kerja tim, pembuatan tautan publik, pratinjau dokumen dalam browser, dan kontrol akses terperinci di balik backend berbasis Go yang cepat dan antarmuka web yang rapi yang bersaing ketat dengan penawaran komersial seperti Box, Dropbox Business, dan SharePoint.
Hosting sendiri Pydio Cells di VPS menjaga dokumen sensitif Anda, ruang kerja tim, dan tautan berbagi eksternal sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna, tanpa batasan penyimpanan, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan atau harga kapan saja.
Fitur utama Pydio Cells
Tim ruang kerja dan peran
Buat ruang kerja per tim dengan kontrol akses berbasis peran yang terperinci, sehingga orang yang tepat melihat folder yang tepat tanpa perlu mengatur izin secara manual.
Tautan publik
Hasilkan tautan unduh atau unggah yang dapat dibagikan dengan opsi kata sandi, tanggal kedaluwarsa, dan batas unduhan â€“ ideal untuk mengirim file ke klien eksternal.
Pratinjau file di browser
Pratinjau PDF, gambar, video, audio, dan dokumen Office langsung di browser tanpa perlu mengunduh terlebih dahulu atau menginstal penampil bawaan.
WebDAV dan akses S3
Sambungkan dari klien sinkronisasi desktop, aplikasi seluler, dan alat yang kompatibel dengan S3 sehingga konten yang sama tersedia di setiap alur kerja.
Umpan aktivitas dan pencarian
Aliran aktivitas per ruang kerja ditambah pencarian teks lengkap di seluruh dokumen membantu tim tetap mengetahui apa yang berubah dan menemukan konten dengan cepat.
Jalankan Pydio Cells lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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