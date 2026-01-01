WireMock adalah simulator HTTP API open-source yang memungkinkan tim rekayasa mengganti layanan nyata dengan mock yang dapat diprogram. Definisikan stub melalui REST API atau file JSON, cocokkan permintaan masuk berdasarkan URL, header, parameter kueri, cookie, atau konten body, dan kembalikan respons dinamis yang dihasilkan dengan templating Handlebars. Rekam lalu lintas nyata dan putar ulang nanti untuk mereproduksi skenario produksi secara offline.

Self-hosting WireMock di VPS Anda sendiri memberikan setiap tim lingkungan mock bersama untuk pengujian kontrak, data demo, pengganti API pihak ketiga, dan skenario chaos seperti injeksi latensi atau payload yang salah bentuk. Persistent volumes menjaga definisi mapping, file respons, dan ekstensi kustom Anda tetap utuh di seluruh redeploy sehingga test fixture Anda ikut dengan server.