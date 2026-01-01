Deploy WireMock dengan instalasi sekali klik.
Server mock API HTTP standar industri untuk menyimulasikan layanan REST, menguji kasus ekstrem, dan mengembangkan secara paralel.
Pilih paket VPS untuk WireMock
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WireMock
WireMock adalah simulator HTTP API open-source yang memungkinkan tim rekayasa mengganti layanan nyata dengan mock yang dapat diprogram. Definisikan stub melalui REST API atau file JSON, cocokkan permintaan masuk berdasarkan URL, header, parameter kueri, cookie, atau konten body, dan kembalikan respons dinamis yang dihasilkan dengan templating Handlebars. Rekam lalu lintas nyata dan putar ulang nanti untuk mereproduksi skenario produksi secara offline.
Self-hosting WireMock di VPS Anda sendiri memberikan setiap tim lingkungan mock bersama untuk pengujian kontrak, data demo, pengganti API pihak ketiga, dan skenario chaos seperti injeksi latensi atau payload yang salah bentuk. Persistent volumes menjaga definisi mapping, file respons, dan ekstensi kustom Anda tetap utuh di seluruh redeploy sehingga test fixture Anda ikut dengan server.
Fitur utama WireMock
Pencocokan permintaan yang fleksibel
Mencocokkan permintaan HTTP yang masuk dengan pola URL, header, parameter kueri, cookie, serta konten body JSON atau XML untuk pemilihan stub yang tepat.
Templating respons dinamis
Hasilkan respons secara langsung menggunakan template Handlebars dengan akses ke data permintaan, nilai acak, tanggal, dan helper kustom.
Rekam dan putar ulang
Rekam lalu lintas langsung terhadap upstream nyata dan putar ulang interaksi yang direkam nanti untuk mereproduksi skenario tanpa ketergantungan jaringan.
Simulasi kegagalan dan latency
Suntikkan penundaan yang dapat dikonfigurasi, koneksi yang terputus, dan payload yang salah format untuk menguji bagaimana aplikasi Anda menangani layanan downstream yang tidak dapat diandalkan.
Skenario stateful
Memodelkan alur kerja multi-langkah dengan mesin status sehingga endpoint yang sama dapat mengembalikan respons yang berbeda tergantung pada interaksi sebelumnya.
Admin REST API
Kelola stub, jurnal permintaan, skenario, dan rekaman secara terprogram melalui API admin untuk otomatisasi CI/CD dan integrasi peralatan.
Jalankan WireMock lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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