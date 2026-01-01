Yaade adalah lingkungan pengembangan API open-source yang di-host sendiri, dirancang sebagai alternatif yang mengutamakan privasi untuk klien API berbasis cloud. Tidak seperti alat yang di-host yang menyimpan koleksi API dan rahasia Anda di server pihak ketiga, Yaade menyimpan semua data di infrastruktur Anda sendiri â€” termasuk kredensial, token, dan riwayat permintaan.

Tim dapat berbagi koleksi API dengan aman, mengelola beberapa lingkungan, menjalankan skrip JavaScript sebagai cron job atau melalui API, dan mengimpor dari OpenAPI atau Postman. Dengan dukungan multi-pengguna bawaan, token akses, autentikasi OAuth2/OIDC, dan database H2 berbasis file yang tidak memerlukan pengaturan tambahan, Yaade cukup ringan untuk satu developer namun cukup mumpuni untuk seluruh tim engineering.