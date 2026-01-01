Deploy instan Yaade.
Lingkungan pengembangan API kolaboratif open-source, self-hosted yang dibangun untuk tim yang menghargai privasi data.
Pilih paket VPS untuk Yaade
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yaade
Yaade adalah lingkungan pengembangan API open-source yang di-host sendiri, dirancang sebagai alternatif yang mengutamakan privasi untuk klien API berbasis cloud. Tidak seperti alat yang di-host yang menyimpan koleksi API dan rahasia Anda di server pihak ketiga, Yaade menyimpan semua data di infrastruktur Anda sendiri â€” termasuk kredensial, token, dan riwayat permintaan.
Tim dapat berbagi koleksi API dengan aman, mengelola beberapa lingkungan, menjalankan skrip JavaScript sebagai cron job atau melalui API, dan mengimpor dari OpenAPI atau Postman. Dengan dukungan multi-pengguna bawaan, token akses, autentikasi OAuth2/OIDC, dan database H2 berbasis file yang tidak memerlukan pengaturan tambahan, Yaade cukup ringan untuk satu developer namun cukup mumpuni untuk seluruh tim engineering.
Fitur utama Yaade
Koleksi kolaboratif
Bagikan koleksi API ke seluruh tim Anda dengan akses berbasis peran, sehingga setiap orang bekerja dari sumber kebenaran yang sama tanpa perlu menyalin-tempel permintaan.
Dukungan multi-lingkungan
Definisikan lingkungan terpisah untuk pengembangan, staging, dan produksi, lalu beralih konteks secara instan tanpa memperbarui URL atau token secara manual.
Skripting bawaan
Tulis skrip JavaScript untuk mengotomatiskan alur kerja API, menjalankan pengujian, atau merangkai permintaan â€” dan menjadwalkannya sebagai cron job atau memicunya melalui API bawaan.
Impor OpenAPI dan Postman
Impor koleksi yang sudah ada dari spesifikasi OpenAPI atau ekspor Postman untuk memigrasikan tim Anda tanpa membangun ulang pustaka permintaan dari awal.
Autentikasi OAuth2 dan OIDC
Integrasikan dengan penyedia identitas eksternal menggunakan OAuth2 dan OIDC, agar tim Anda masuk dengan kredensial perusahaan yang sudah ada daripada mengelola akun terpisah.
Tanpa penyiapan database
Yaade menggunakan database berbasis file H2 tersemat, jadi tidak ada container database terpisah yang perlu dikonfigurasi â€” cukup mulai container dan data Anda akan tersimpan secara otomatis.
Jalankan Yaade lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.