PrivateGPT adalah platform RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source untuk mengkueri dokumen Anda sendiri menggunakan large language model (LLM) lokal. Unggah file dan ajukan pertanyaan terkait file tersebut — sistem akan mengambil bagian yang paling relevan dan menggunakan LLM lokal untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan terverifikasi tanpa mengirim data apa pun ke API eksternal atau layanan cloud.

Deployment ini menggunakan Ollama untuk menjalankan inferensi sepenuhnya di CPU, sehingga praktis digunakan di VPS mana pun tanpa GPU. Pada peluncuran pertama, Ollama secara otomatis mengunduh Llama 3.1 8B dan model text embedding — tidak memerlukan akun HuggingFace atau API key. Peluncuran berikutnya akan cepat. Self-hosting menjaga dokumen, kueri, dan riwayat percakapan Anda tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan.