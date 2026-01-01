Deploy instan PrivateGPT.
Mesin RAG yang dihosting sendiri yang memungkinkan Anda mengobrol dengan dokumen pribadi Anda menggunakan LLM lokal — tidak ada data yang meninggalkan server Anda.
Pilih paket VPS untuk PrivateGPT
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PrivateGPT
PrivateGPT adalah platform RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source untuk mengkueri dokumen Anda sendiri menggunakan large language model (LLM) lokal. Unggah file dan ajukan pertanyaan terkait file tersebut — sistem akan mengambil bagian yang paling relevan dan menggunakan LLM lokal untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan terverifikasi tanpa mengirim data apa pun ke API eksternal atau layanan cloud.
Deployment ini menggunakan Ollama untuk menjalankan inferensi sepenuhnya di CPU, sehingga praktis digunakan di VPS mana pun tanpa GPU. Pada peluncuran pertama, Ollama secara otomatis mengunduh Llama 3.1 8B dan model text embedding — tidak memerlukan akun HuggingFace atau API key. Peluncuran berikutnya akan cepat. Self-hosting menjaga dokumen, kueri, dan riwayat percakapan Anda tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan.
Fitur utama PrivateGPT
Desain 100% Privat
Semua inferensi berjalan secara lokal melalui Ollama — dokumen, kueri, dan respons tidak pernah menyentuh API eksternal atau layanan cloud.
Pemasukan dokumen
Unggah PDF, file teks, spreadsheet, dan lainnya; sistem akan memecah dan menyematkannya ke dalam penyimpanan vektor lokal untuk pengambilan semantik.
Jawaban yang didukung RAG
Setiap respons mengambil bagian dokumen yang paling relevan terlebih dahulu, mendasarkan jawaban pada konten Anda yang sebenarnya daripada pengetahuan yang dihalusinasi.
Berbagai mode kueri
Beralih antara RAG chat, pencarian dokumen lengkap, LLM chat biasa, dan peringkasan dari antarmuka yang sama tanpa mengonfigurasi ulang apa pun.
Inferensi tanpa GPU
Berjalan sepenuhnya di CPU melalui Ollama — tidak memerlukan GPU atau CUDA, sehingga dapat diterapkan pada paket VPS standar apa pun.
Web UI bawaan
Antarmuka berbasis Gradio untuk mengunggah dokumen, mengajukan pertanyaan, dan mengelola file yang telah diunggah — tidak perlu menginstal frontend terpisah.
Jalankan PrivateGPT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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