Diskon ScyllaDB hingga 69%

Deploy instan ScyllaDB.

Database NoSQL throughput tinggi, kompatibel langsung dengan Apache Cassandra dan Amazon DynamoDB.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan ScyllaDB.

Pilih paket VPS untuk ScyllaDB

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ScyllaDB

ScyllaDB adalah basis data NoSQL kolom lebar terdistribusi sumber terbuka yang ditulis dalam C++ pada kerangka kerja Seastar shard-per-core. Ini secara native mendukung Cassandra Query Language (CQL) dan Amazon DynamoDB API, sehingga aplikasi Cassandra dan DynamoDB yang ada dapat terhubung tanpa perubahan kode sambil berjalan hanya dengan sebagian kecil dari perangkat keras.

Menghosting sendiri ScyllaDB di VPS Anda sendiri memberikan aplikasi latensi satu digit milidetik yang dapat diprediksi untuk beban kerja deret waktu, IoT, perpesanan, deteksi penipuan, dan profil pengguna â€” tanpa harga per operasi, tanpa batas kapasitas baca/tulis, dan tanpa keterikatan vendor pada tingkat Cassandra atau DynamoDB terkelola.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ScyllaDB

Kompatibel dengan Cassandra

Mendukung CQL secara native dan setiap driver Cassandra, sehingga aplikasi Cassandra yang sudah ada dapat terhubung hanya dengan mengubah alamat host.

DynamoDB API

Antarmuka Alternator bawaan menerima protokol kabel Amazon DynamoDB, memungkinkan klien DynamoDB berjalan tanpa modifikasi pada infrastruktur yang di-hosting sendiri.

Mesin Shard-Per-Core

Framework Seastar menetapkan satu shard ke setiap inti CPU untuk eksekusi tanpa kunci, tanpa berbagi yang menjenuhkan semua inti di bawah beban.

Metrik Bawaan Prometheus

Endpoint /metrics native mengekspos ratusan internal database untuk Prometheus, Grafana, dan ScyllaDB Monitoring Stack.

Otorisasi Tingkat Baris

CassandraAuthorizer menerapkan hak akses per peran pada keyspace, tabel, dan baris sehingga setiap aplikasi terhubung dengan hak akses minimal yang diperlukan.

Skalabel secara Linear

Tambahkan node untuk meningkatkan throughput dan penyimpanan secara horizontal â€“ cluster secara rutin mencakup puluhan node yang melayani jutaan operasi per detik.

Jalankan ScyllaDB lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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