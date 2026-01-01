ScyllaDB adalah basis data NoSQL kolom lebar terdistribusi sumber terbuka yang ditulis dalam C++ pada kerangka kerja Seastar shard-per-core. Ini secara native mendukung Cassandra Query Language (CQL) dan Amazon DynamoDB API, sehingga aplikasi Cassandra dan DynamoDB yang ada dapat terhubung tanpa perubahan kode sambil berjalan hanya dengan sebagian kecil dari perangkat keras.

Menghosting sendiri ScyllaDB di VPS Anda sendiri memberikan aplikasi latensi satu digit milidetik yang dapat diprediksi untuk beban kerja deret waktu, IoT, perpesanan, deteksi penipuan, dan profil pengguna â€” tanpa harga per operasi, tanpa batas kapasitas baca/tulis, dan tanpa keterikatan vendor pada tingkat Cassandra atau DynamoDB terkelola.