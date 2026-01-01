Deploy instan ScyllaDB.
Database NoSQL throughput tinggi, kompatibel langsung dengan Apache Cassandra dan Amazon DynamoDB.
Pilih paket VPS untuk ScyllaDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ScyllaDB
ScyllaDB adalah basis data NoSQL kolom lebar terdistribusi sumber terbuka yang ditulis dalam C++ pada kerangka kerja Seastar shard-per-core. Ini secara native mendukung Cassandra Query Language (CQL) dan Amazon DynamoDB API, sehingga aplikasi Cassandra dan DynamoDB yang ada dapat terhubung tanpa perubahan kode sambil berjalan hanya dengan sebagian kecil dari perangkat keras.
Menghosting sendiri ScyllaDB di VPS Anda sendiri memberikan aplikasi latensi satu digit milidetik yang dapat diprediksi untuk beban kerja deret waktu, IoT, perpesanan, deteksi penipuan, dan profil pengguna â€” tanpa harga per operasi, tanpa batas kapasitas baca/tulis, dan tanpa keterikatan vendor pada tingkat Cassandra atau DynamoDB terkelola.
Fitur utama ScyllaDB
Kompatibel dengan Cassandra
Mendukung CQL secara native dan setiap driver Cassandra, sehingga aplikasi Cassandra yang sudah ada dapat terhubung hanya dengan mengubah alamat host.
DynamoDB API
Antarmuka Alternator bawaan menerima protokol kabel Amazon DynamoDB, memungkinkan klien DynamoDB berjalan tanpa modifikasi pada infrastruktur yang di-hosting sendiri.
Mesin Shard-Per-Core
Framework Seastar menetapkan satu shard ke setiap inti CPU untuk eksekusi tanpa kunci, tanpa berbagi yang menjenuhkan semua inti di bawah beban.
Metrik Bawaan Prometheus
Endpoint /metrics native mengekspos ratusan internal database untuk Prometheus, Grafana, dan ScyllaDB Monitoring Stack.
Otorisasi Tingkat Baris
CassandraAuthorizer menerapkan hak akses per peran pada keyspace, tabel, dan baris sehingga setiap aplikasi terhubung dengan hak akses minimal yang diperlukan.
Skalabel secara Linear
Tambahkan node untuk meningkatkan throughput dan penyimpanan secara horizontal â€“ cluster secara rutin mencakup puluhan node yang melayani jutaan operasi per detik.
Jalankan ScyllaDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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