Maintenant adalah alat pemantauan terpadu sumber terbuka yang menggantikan beberapa alat yang di-hosting sendiri sekaligus. Cukup pasang satu kontainer dan ia secara otomatis menemukan setiap beban kerja di host Anda, melacak status kontainer, penggunaan sumber daya, titik akhir HTTP dan TCP, sertifikat TLS, pembaruan citra, dan risiko keamanan jaringan dari satu dasbor bertenaga Go.

Dirancang untuk para self-hoster dan tim kecil, Maintenant hadir sebagai satu biner yang didukung oleh SQLite, tanpa memerlukan basis data eksternal atau pengirim log. Ini sengaja hadir tanpa autentikasi bawaan dan dimaksudkan untuk berada di belakang reverse proxy Anda yang sudah ada, sehingga Anda mempertahankan satu lapisan identitas di seluruh tumpukan Anda sambil memiliki setiap metrik, baris log, dan peringatan tanpa harga per host atau per metrik.