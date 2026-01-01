Deploy instan Maintenant.
Pemantauan Docker dan Kubernetes tanpa konfigurasi, dilengkapi dengan kesehatan container, pemeriksaan endpoint, sertifikat, dan halaman status publik.
Pilih paket VPS untuk Maintenant
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Maintenant
Maintenant adalah alat pemantauan terpadu sumber terbuka yang menggantikan beberapa alat yang di-hosting sendiri sekaligus. Cukup pasang satu kontainer dan ia secara otomatis menemukan setiap beban kerja di host Anda, melacak status kontainer, penggunaan sumber daya, titik akhir HTTP dan TCP, sertifikat TLS, pembaruan citra, dan risiko keamanan jaringan dari satu dasbor bertenaga Go.
Dirancang untuk para self-hoster dan tim kecil, Maintenant hadir sebagai satu biner yang didukung oleh SQLite, tanpa memerlukan basis data eksternal atau pengirim log. Ini sengaja hadir tanpa autentikasi bawaan dan dimaksudkan untuk berada di belakang reverse proxy Anda yang sudah ada, sehingga Anda mempertahankan satu lapisan identitas di seluruh tumpukan Anda sambil memiliki setiap metrik, baris log, dan peringatan tanpa harga per host atau per metrik.
Fitur utama Maintenant
Container penemuan otomatis
Mendeteksi setiap Docker container dan Kubernetes workload saat dimulai, dengan perubahan status, loop restart, dan log streaming disertakan.
Pemeriksaan Endpoint dan Heartbeat
Mendefinisikan monitor detak jantung HTTP, TCP, dan cron melalui label Docker dengan ambang batas kegagalan dan pemulihan yang dapat dikonfigurasi.
Pelacakan sertifikat TLS
Mengimpor sertifikat secara otomatis dari endpoint HTTPS yang dipantau dan memberikan peringatan pada 30, 14, 7, 3, dan 1 hari sebelum kedaluwarsa.
Metrik sumber daya
Menampilkan grafik CPU, memori, jaringan, dan I/O disk real-time per kontainer dengan peringatan ambang batas yang disaring untuk meminimalkan gangguan.
Perbarui informasi
Memindai registri OCI untuk membandingkan digest gambar sehingga Anda tahu persis beban kerja mana yang memiliki versi lebih baru yang menunggu.
Halaman status publik
Mengumpulkan tingkat keparahan monitor ke dalam halaman status real-time yang didukung oleh server-sent events untuk pelanggan dan rekan tim.
Jalankan Maintenant lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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